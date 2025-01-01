現場施工とプロジェクト管理の施工管理ソフトウェアで、シームレスな連携を実現し、建設プロジェクトを予定どおり、予算内で遂行できます。
プロジェクトを順調に進めることができます。連携を図り、情報伝達ミス、エラー、手戻り作業を削減できます。
すべての指摘事項を 1 箇所で追跡し、早期に解決できます。コストのかかる手戻り作業を削減し、プロジェクトをスケジュールどおりに遂行できます。
導入しやすく、繰り返し利用できる安全プログラムを開発し、すべてのチーム メンバーに現場の安全の責任意識を持たせることができます。
プロジェクト管理と現場施工データをコスト活動に結び付けて、根本原因を把握し、コストへの影響を確認できます。
設計から引き渡しまでアセットの追跡と管理を合理化できます。
情報提供依頼を作成し、レビュー プロセスを管理して、情報提供依頼を指摘事項、変更指示または議事録に結び付けることができます。
提出資料項目を作成および追跡し、1 つの提出ログですべての情報を管理できます。
実施したコミットメントを追跡し、必須事項をリンクして、すべての整理されたミーティング記録の履歴を維持できます。
使いやすいパンチ リストとデジタル完了ツールによって、作業を確実に規制順守で完了できます。
レポートを作成してチーム メンバーと共有し、全員が最新の作業状況を把握できるようにします。
コスト、スケジュール、品質、安全に影響する可能性があるリスクの高い指摘事項を可視化します。
カスタマイズ可能な品質と安全のチェックリストを使ってデータの収集を標準化します。
統合された施工管理ソフトウェアの可能性を引き出しましょう。