データ、ワークフロー、およびチームを連携する

現場施工とプロジェクト管理の施工管理ソフトウェアで、シームレスな連携を実現し、建設プロジェクトを予定どおり、予算内で遂行できます。

すべての建設業者をサポートする包括的な現場およびプロジェクト管理ソフトウェア。

Autodesk Build の建設プロジェクト管理のアイコン。
プロジェクト管理

プロジェクトを順調に進めることができます。連携を図り、情報伝達ミス、エラー、手戻り作業を削減できます。

詳細情報
Autodesk Build の建設品質管理のアイコン。
品質管理

すべての指摘事項を 1 箇所で追跡し、早期に解決できます。コストのかかる手戻り作業を削減し、プロジェクトをスケジュールどおりに遂行できます。

詳細を見る
Autodesk Build の建設安全性管理のアイコン。
安全管理

導入しやすく、繰り返し利用できる安全プログラムを開発し、すべてのチーム メンバーに現場の安全の責任意識を持たせることができます。

詳細を見る
Autodesk Build の建設コスト コントロール管理のアイコン。
コスト コントロール

プロジェクト管理と現場施工データをコスト活動に結び付けて、根本原因を把握し、コストへの影響を確認できます。

詳細を見る

使いやすく柔軟に設定できるツールを使って、プロジェクトをスケジュールどおり予算内で遂行できます。

プロジェクト
現場
シート
工費
アセットを管理

設計から引き渡しまでアセットの追跡と管理を合理化できます。

詳細を見る
情報提供依頼を結び付ける

情報提供依頼を作成し、レビュー プロセスを管理して、情報提供依頼を指摘事項、変更指示または議事録に結び付けることができます。

詳細を見る
提出資料を簡素化

提出資料項目を作成および追跡し、1 つの提出ログですべての情報を管理できます。

詳細を見る
ミーティングの向上

実施したコミットメントを追跡し、必須事項をリンクして、すべての整理されたミーティング記録の履歴を維持できます。

詳細を見る
モバイル パンチ リスト

使いやすいパンチ リストとデジタル完了ツールによって、作業を確実に規制順守で完了できます。

詳細を見る
カスタマイズされたレポート

レポートを作成してチーム メンバーと共有し、全員が最新の作業状況を把握できるようにします。

詳細を見る
予測分析

コスト、スケジュール、品質、安全に影響する可能性があるリスクの高い指摘事項を可視化します。

詳細を見る
標準化されたフォーム

カスタマイズ可能な品質と安全のチェックリストを使ってデータの収集を標準化します。

詳細を見る

統合された施工管理ソフトウェアの可能性を引き出しましょう。

Quotation mark

"建設において、時間は最も価値のある資産の 1 つです。全員が同じインタフェースで作業することで、すべてのプラットフォームにおけるシームレスかつ効率的なコミュニケーションを実現できます。Autodesk Build は、冗長性を排除し、チーム全体に情報を伝えるために開く必要があるプラットフォームを 1 つにすることによって時間を節約してくれます。"

- Herrero Builders 社 プロジェクト マネージャ Amy Kozlowski 氏