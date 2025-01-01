建設プロジェクトのニーズに合わせて品質および安全フォームを設定することで、重要なプロジェクト情報をすべて取得できます。
フォームを指摘事項および情報提供依頼と結び付けて、時間を短縮し、透明性を高めることができます。フォームから直接指摘事項を作成し、必要な場合は、その指摘事項をすぐに情報提供依頼にエスカレーションできます。
入力済みのフォームを PDF または Excel に書き出し、それらを簡単に共有してチームの全員がプロジェクトの最新状況を把握できるようにします。レポート内のフォームに写真やドキュメントを追加して、詳細なコンテキストを提供できます。
同じフォームで作業するチーム メンバーが 1 人だけでも、複数であっても、ワークフローに最適なコラボレーション設定を選択できます。投稿者とレビュー担当者を追加して説明責任を強化できます。
事前に作成されたテンプレートを使用するか、PDF を読み込むか、日次レポートと品質および安全チェックリストを新規に作成できます。説明責任とデータの正確性を確保するために必要な署名と特定のフィールドを作成します。
重要な情報をフォームに結び付けて、プロジェクト メンバーが全体像を把握できるようにします。ドキュメント、メモ、現場の写真を追加し、フォームをシート上の場所またはマークアップに関連付けることができます。
フォームで行われたすべての更新の簡潔な監査証跡を一目で確認できます。最新の更新を簡単に特定できます。担当者の変更、および文書や写真、チーム メンバーの署名の追加などを確認できます。
直感的なモバイル アプリを使用して、オフラインであっても現場でフォームを作成および編集できます。堅牢な同期により、常に最新のプロジェクト データを利用できます。
建設業者向けの幅広く、奥深い、業務に関連したツールのセットを提供する包括的な現場管理およびプロジェクト管理ソフトウェアです。