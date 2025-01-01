Autodesk Construction Cloud Logo
データを 1 つのシステムに一元化する

カスタム統合機能を簡単に作成し、Autodesk Construction Cloud と 200 を超える業務上不可欠なシステムとの間で重要なプロジェクト データとファイルを自動的に移動できます。コピーと貼り付けに明け暮れる日々から解放されます。

毎日の作業の簡素化と自動化

チームが最も頻繁に使用するアプリケーションの情報を共有して生産性を向上させます。

ソフトウェア アプリケーションの容易な統合

Connect のコードのないプラットフォームを使用してエンジニアリング リソースのコストを削減できます。

ニーズに合わせた統合

ニーズに合わせて統合を調整し、業務の規模に応じて簡単に更新できます。

連携プラットフォームを活用しましょう。

プロジェクト全体のデータを 1 つのシステムに統合し、正確で容易な追跡を行いましょう。

プロジェクト管理

プロジェクトを順調に進めることができます。連携を図り、情報伝達ミス、エラー、手戻り作業を削減できます。

コスト管理

すべてのコストを 1 箇所で追跡し、早期に解決できます。やりとりを減らし、プロジェクトを予算内に収めます。

プロジェクトの終了

プロジェクト全体のデータを 1 つのシステムで連携できます。すべての未解決の問題をチームおよびシステム全体で関連付けます。

統合

一元化されたプラットフォームにプロジェクト全体のデータを統合できます。データの品質を改善し、チームの連携を図ります。

Autodesk Construction Cloud を使って建物のライフサイクルのすべてのフェーズにおいてチーム、データ、およびワークフローを連携させましょう。