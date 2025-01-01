Autodesk Construction Cloud Logo
製品
ソリューション
リソース

施工コスト管理ソフトウェア

施工コスト管理を連結して改善する

すべてのコスト活動をクラウドおよびプロジェクトのコンテキスト内で一元化することで、コスト管理を改善したり、コスト関連リスクをリアルタイムで把握できるほか、正確な予測を可能にします。

コスト管理を改善する

コストに関するすべての情報をクラウド上の 1 つのプラットフォームで一元化すれば、透明性が向上し、施工のコスト管理を改善できます。

システム内の各コンポーネントの厳格な権限コントロールを通じて、適切な人物が適切な情報を常に利用できるようにします。オーナーとサプライヤをシステムに追加して、連携を強化し、建設ワークフローを合理化できます。

コストの予算編成に関連する建設コスト管理ソフトウェア

コスト ワークフローを合理化する

利害関係者間のコミュニケーションを強化し、すべての施工コスト活動をクラウドで管理して問題の見逃しがないようにします。

上流工程および下流工程の変更指示ワークフローを合理化すると、説明責任と予算全体に対する影響が明確化されます。増加する支払い、精算や経費を簡単に管理し、実際の施工コスト データを利用して予測の精度を上げることができます。

変更指示に関連する建設コスト管理ソフトウェア

リスクを正確に予測する

すべての施工コスト管理作業をクラウドで一元化することで、各プロジェクトの正確な財務状態と、リアルタイムなコスト関連リスクを把握することができます。

最新データに基づいて正確な予測を行うことができます。キャッシュ フローと収益予測の信頼度が向上します。

建設コストの予測に関連する建設コスト管理ソフトウェア

コスト機能を設定する

設定可能な機能で、ニーズや好みに応じてコスト管理ソフトウェアをカスタマイズできます。会社の規格に合わせて用語を調整したり、会計システムと連携するカスタムの予算構造を設定できるほか、カスタムの計算済み予算列を作成できます。

また、ルールベースの承認ワークフローを利用して、カスタムのドキュメント テンプレートを作成し、契約やプロセスの変更を自動生成できます。

設定可能な建設コスト管理ソフトウェア

会計とオペレーションの統合

Autodesk Build と Sage、Viewpoint や JD Edwards など皆さんの会計システムを統合して、会計とオペレーションとの間の重要な財務データを同期できます。

手動操作や重複データ入力を削減することによって、リスクと責任問題が低減されプロセスが合理化されます。正確かつ最新の情報にアクセスできることで、双方が十分な情報に基づいた迅速な意思決定を行うことができます。また、実際の施工コスト データが自動的にコスト管理に入力されることで、現場チームは予測精度が向上し、最大限の収益性を確保できます。

Construction cost management software for cost budgeting

連携された施工コスト ワークフローでデータの損失を削減し、重要情報へのアクセスを向上させる

コスト活動をプロジェクトの管理や現場の活動に使用されるソフトウェアで管理して、ワークフローを合理化し、データを連携させることで施工コスト管理が改善します。

建設設計変更
情報提供依頼から現場変更依頼を作成

現場変更依頼を情報提供依頼から直接作成して、データ入力を削減し、変更指示の発生元を把握できます。

詳細を見る
建設議事録
ミーティングのコスト項目をリンク

変更指示をミーティング項目に直接リンクして、重要なコストに関する情報の可視性と説明責任を改善できます。

詳細を見る
建設コスト情報へのアクセス
コスト情報にアクセス

役割に基づく権限設定で、オーナーとサプライヤが参照するコスト管理項目をコントロールできます。

詳細を見る

施工のコスト管理を改善しましょう。

建設プロジェクト管理ツールキット

建築情報提供依頼および提出物のテンプレート、プロジェクト管理ワークフロー ガイド、その他をダウンロードできます。オールインワン ツールキット。

記事を読む

施工安全性ツールキット

施工安全性チェックリスト、テンプレート、ワークフロー ガイド、その他をダウンロードできます。オールインワン ツールキット。

記事を読む

建設品質管理ツールキット

建設 QA/QC チェックリスト、テンプレート、ワークフロー ガイドなどをダウンローできます。オールインワン ツールキット。

記事を読む

施工ワークフローを評価する

優れた建設の専門家チームを作るだけでは、現在の市場で競争力を維持できません。

e ブックをダウンロード

効果的な積算に関する4つの習慣

積算担当者が迅速かつ正確に数量拾いを行う方法とは?

e ブックをダウンロード

Autodesk Build によるコスト管理

Autodesk Build がコスト関連活動の管理をクラウドで一元化することで、どのようにプロジェクトの財務の健全性に対する可視性を向上させ、コスト関連のリスクを低減するかをご覧ください。

ビデオを見る