すべてのコスト活動をクラウドおよびプロジェクトのコンテキスト内で一元化することで、コスト管理を改善したり、コスト関連リスクをリアルタイムで把握できるほか、正確な予測を可能にします。
コスト活動をプロジェクトの管理や現場の活動に使用されるソフトウェアで管理して、ワークフローを合理化し、データを連携させることで施工コスト管理が改善します。
建設プロジェクト管理ツールキット
建築情報提供依頼および提出物のテンプレート、プロジェクト管理ワークフロー ガイド、その他をダウンロードできます。オールインワン ツールキット。
施工安全性ツールキット
施工安全性チェックリスト、テンプレート、ワークフロー ガイド、その他をダウンロードできます。オールインワン ツールキット。
建設品質管理ツールキット
建設 QA/QC チェックリスト、テンプレート、ワークフロー ガイドなどをダウンローできます。オールインワン ツールキット。
施工ワークフローを評価する
優れた建設の専門家チームを作るだけでは、現在の市場で競争力を維持できません。
効果的な積算に関する4つの習慣
積算担当者が迅速かつ正確に数量拾いを行う方法とは?
Autodesk Build によるコスト管理
Autodesk Build がコスト関連活動の管理をクラウドで一元化することで、どのようにプロジェクトの財務の健全性に対する可視性を向上させ、コスト関連のリスクを低減するかをご覧ください。