1 つのソリューションで 2D と 3D の数量拾いを実行

統合された数量拾いと数量から作成される正確な見積もりに基づく競争力の高い入札でより多くの仕事を獲得しましょう。

正確な見積もりでより多くの仕事を獲得する

ico_collaboration-first
連携を優先

全員が信頼できる一元的な情報ソースに基づいて確実に作業できるクラウドベースのデータ管理を使って、見積もり担当者と建設チームの連携を図ります。

ico_automation-enabled
自動化対応

より正確な 2D 数量拾いを実行し、3D モデルから見積数量を自動生成することで、競争力の高い入札の作成にかかる時間を短縮します。最も詳細な数量を取得して、最適なプロジェクト範囲を確認できます。

ico_insight-driven-1
インサイト重視

プロジェクトの範囲を 3D で視覚化することで設計意図と施工性の指摘事項に関する理解を深め、手戻り作業を回避できます。建設プロセス全体を通して 2D および 3D 数量の単一のインベントリを利用します。

競争力の高い入札を作成できますか?統合された 2D および 3D 建設数量拾いソフトウェア ソリューションをお試しください!

包括的な 2D および 3D の数量拾い

クラウドベースのドキュメント管理

見積もりチームは、関連の建設ドキュメント、図面、および 3D モデルに簡単にアクセスして、連携を図ることができます。

簡素化された 2D 数量拾い

長さ、個数、面積の拾い出しによりプロジェクト範囲を簡単に捕捉できます。複数の数量を生成し、カスタム計算式を使用できます。

自動化された 3D 数量拾い

BIM モデルから数量に迅速にアクセスして、作業時間を大幅に短縮し、プロジェクト範囲を視覚化できます。

2D と 3D の数量拾いを集計

数量拾いタイプを 2D と 3D の数量拾いで使用できるため、チームは高度に編成されたカスタマイズ可能なビューで図面とモデルから集計された数量にアクセスできます。

追加機能
複数の分類

あらかじめ定義された分類システムを使用することも、プロジェクト全体でカスタム分類をアップロードすることもできます。資材を示す複数の分類をサポートします。

数量拾い – 必要に応じて選択可能

プロジェクトのニーズに応じて、フィート/インチまたはメートルの測定単位系を選択できます。数量拾いを 1 回実施すると複数の数量を生成できます。

式に基づく数量

カスタマイズされた数式を使用して、式チェッカーにより確実に 2D と 3D 両方の数量拾いで複雑な数量を生成できます。

見積もりソリューションに結び付ける

集計された 2D と 3D の数量を、分類、タイプ、資材ごとにロールアップできるため、Excel のエクスポート機能で数量を見積もりソリューションに簡単に結び付けることができます。

Quotation mark

"2D と 3D の数量拾いを組み合わせることで、1 つのツールでデータ ポイントを収集し、あらゆる種類の見落としを防いで数量拾いのプロセスを合理化できます。"

- Herrero Builders 社 見積もり担当者 David Vrabel 氏

連携されたデータとチームによりプロジェクトのライフサイクル全体を合理化できます。

ico_model-conditioning
モデルの調整

コストの管理、リスクの最小化、品質の向上、範囲の把握およびプロジェクトの効率性の向上を実現できます。

ico_document-management
プロジェクト ドキュメントを一元化

ドキュメントを一元化された共通データ環境で管理し、チームは最新のモデルで作業できます。

ico_model-cooridination
モデルの調整を自動化

すべての多分野モデルを 1 つのフォルダに公開および集約し、自動干渉検出を有効にします。

ico_insights
予測分析の活用

プロジェクト データとダッシュボードを利用して傾向を把握し、リスクを軽減できます。

Autodesk Takeoff の詳細はこちらをご覧ください。

Autodesk Takeoffの概要

ウェビナーについて

オンライン セミナー

Autodesk® Takeoff がもたらす 2D & 3D の数量拾いに対する 4 つの改善点

2D と 3D のワークフローを一元化されたプラットフォームに統合することで、見積もりチームは範囲のずれや不正確な数量拾いのリスクを軽減し、収益の向上を図ることができます。

効果的な積算に関する4つの習慣

積算担当者が迅速かつ正確に数量拾いを行う方法とは?

