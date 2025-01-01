全員が信頼できる一元的な情報ソースに基づいて確実に作業できるクラウドベースのデータ管理を使って、見積もり担当者と建設チームの連携を図ります。
より正確な 2D 数量拾いを実行し、3D モデルから見積数量を自動生成することで、競争力の高い入札の作成にかかる時間を短縮します。最も詳細な数量を取得して、最適なプロジェクト範囲を確認できます。
プロジェクトの範囲を 3D で視覚化することで設計意図と施工性の指摘事項に関する理解を深め、手戻り作業を回避できます。建設プロセス全体を通して 2D および 3D 数量の単一のインベントリを利用します。
数量拾いタイプを 2D と 3D の数量拾いで使用できるため、チームは高度に編成されたカスタマイズ可能なビューで図面とモデルから集計された数量にアクセスできます。
あらかじめ定義された分類システムを使用することも、プロジェクト全体でカスタム分類をアップロードすることもできます。資材を示す複数の分類をサポートします。
プロジェクトのニーズに応じて、フィート/インチまたはメートルの測定単位系を選択できます。数量拾いを 1 回実施すると複数の数量を生成できます。
カスタマイズされた数式を使用して、式チェッカーにより確実に 2D と 3D 両方の数量拾いで複雑な数量を生成できます。
集計された 2D と 3D の数量を、分類、タイプ、資材ごとにロールアップできるため、Excel のエクスポート機能で数量を見積もりソリューションに簡単に結び付けることができます。
