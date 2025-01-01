フィート/インチまたはメートルいずれの単位を使用する場合でも、長さ、個数、面積の拾い出しツールでプロジェクト範囲をキャプチャできます。引き出された数量拾いに対して複数の数量を生成し、数量拾いを別のタイプに簡単に再度割り当てることができます。事前に定義されたまたはアップロードされたカスタム分類システムから選択して、数量拾いを整理する方法を改善できます。