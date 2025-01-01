クラウドベース環境で 2D および 3D の数量拾い機能を組み合わせて数量積算プロセスをシンプルにし、コラボレーションと精度を向上させることができます。
フィート/インチまたはメートルいずれの単位を使用する場合でも、長さ、個数、面積の拾い出しツールでプロジェクト範囲をキャプチャできます。引き出された数量拾いに対して複数の数量を生成し、数量拾いを別のタイプに簡単に再度割り当てることができます。事前に定義されたまたはアップロードされたカスタム分類システムから選択して、数量拾いを整理する方法を改善できます。
ビルディング インフォメーション モデルから数量をすばやく生成し、プロジェクト範囲を視覚化する時間を短縮できます。カスタマイズされた数式を使用して 2D と 3D の両方で複雑な数量を生成できます。
2D と 3D の数量拾いを組み合わせてエラーを除外することで、数量拾いプロセスを合理化します。集計された 2D と 3D の数量を分類、タイプ、資材ごとにロールアップして、数量を Excel やその他の見積もりソリューションに簡単に統合できます。
単一のオンライン ソリューションで、より正確な 2D 数量拾いを行い、3D モデルから自動で数量を生成できます。