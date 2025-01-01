Autodesk Construction Cloud Logo
製品
ソリューション
リソース

プロジェクト ライフサイクル全体のドキュメント管理を連携する

すべてのプロジェクト チームのプロジェクト ライフサイクル全体にわたって信頼できる一元的な情報ソースとして機能する一元化されたドキュメント管理ソリューションです。

ドキュメント管理を合理化する単一のクラウドベース プラットフォーム。

ドキュメント管理のモデル調整アイコン。
2D/3D 設計を管理

すべての多分野モデルを 1 つのフォルダに公開および集約し、自動干渉検出を有効にします。

詳細を見る
ドキュメント管理の建設プロジェクト管理アイコン。
ファイルを参照としてリンク

ドキュメントを、情報提供依頼、ミーティング、フォーム、およびアセットへの参照として添付して、連携を図り、情報伝達ミスを削減します。

詳細を見る
ドキュメント管理の建設品質管理アイコン。
指摘事項管理を一元化

単一の一元化された指摘事項リストから、チーム間で品質に関する問題を簡単に追跡および解決できます。

詳細を見る
ドキュメント管理の建設プロジェクトの引き渡し。
引き渡しドキュメントを整理

1 回のクリックで正確かつ包括的な引き渡しドキュメントを生成して、プロジェクトの最新の記録とハード コピーとして活用できます。

詳細を見る

単一のプラットフォームに設計から建設までのすべてのプロジェクト関連ドキュメントとデータを保存して管理します。

ドキュメントのコントロール

構造化したフォルダと堅牢な権限ツールによって、適切なメンバーが適切な情報を入手できます。

詳細を見る
ドキュメントの承認

手作業を減らし、公開して共有する前の図面、モデル、ドキュメントの承認プロセスを自動化できます。

詳細を見る
ドキュメントを使ったコラボレーション

マークアップと指摘事項を使ってやりとりし、チーム間のコラボレーションを向上させます。

詳細を見る
設計レビュー

マークアップ、指摘事項、自動レビュー、および Construction IQ を使って設計とエンジニアリングの問題を特定し、優先順位を設定します。

詳細を見る
feature preview
feature preview
ドキュメントのコントロール

構造化したフォルダと堅牢な権限ツールによって、適切なメンバーが適切な情報を入手できます。

詳細を見る
ドキュメントの承認

手作業を減らし、公開して共有する前の図面、モデル、ドキュメントの承認プロセスを自動化できます。

詳細を見る
ドキュメントを使ったコラボレーション

マークアップと指摘事項を使ってやりとりし、チーム間のコラボレーションを向上させます。

詳細を見る
設計レビュー

マークアップ、指摘事項、自動レビュー、および Construction IQ を使って設計とエンジニアリングの問題を特定し、優先順位を設定します。

詳細を見る
Quotation mark

"建設ライフサイクルの各フェーズ間でデータを移動するメリットは、最初から適切な情報を使用できることです。すべてが連携されて、適切なモデルを使用しているという安心感が得られるので、間違いがあるかどうか考え込む必要はありません。"

- Herrero Builders 社 アシスタント プロジェクト マネージャ Fiorella Vasquez 氏
追加機能
転送パッケージ

プロジェクト チームで転送パッケージを簡単に作成して共有し、完全な監査記録によって追跡できます。

Desktop Connector

Desktop Connector を使ってデスクトップから直接ファイルを確認、保存、移動、名前変更、削除できます。

オーサリング ツールの統合

AutoCAD や Revit などのオートデスク ツールとの統合により、ワークフローを合理化し、重複を削減できます。

2D と 3D のサポート

2D 図面や 3D モデルをシームレスにアップロードして表示し、適切な情報をチームで利用できます。

信頼できる一元的な情報ソースを作成しましょう。