すべてのプロジェクト チームのプロジェクト ライフサイクル全体にわたって信頼できる一元的な情報ソースとして機能する一元化されたドキュメント管理ソリューションです。
すべての多分野モデルを 1 つのフォルダに公開および集約し、自動干渉検出を有効にします。
ドキュメントを、情報提供依頼、ミーティング、フォーム、およびアセットへの参照として添付して、連携を図り、情報伝達ミスを削減します。
単一の一元化された指摘事項リストから、チーム間で品質に関する問題を簡単に追跡および解決できます。
1 回のクリックで正確かつ包括的な引き渡しドキュメントを生成して、プロジェクトの最新の記録とハード コピーとして活用できます。
構造化したフォルダと堅牢な権限ツールによって、適切なメンバーが適切な情報を入手できます。
手作業を減らし、公開して共有する前の図面、モデル、ドキュメントの承認プロセスを自動化できます。
マークアップと指摘事項を使ってやりとりし、チーム間のコラボレーションを向上させます。
マークアップ、指摘事項、自動レビュー、および Construction IQ を使って設計とエンジニアリングの問題を特定し、優先順位を設定します。
プロジェクト チームで転送パッケージを簡単に作成して共有し、完全な監査記録によって追跡できます。
Desktop Connector を使ってデスクトップから直接ファイルを確認、保存、移動、名前変更、削除できます。
AutoCAD や Revit などのオートデスク ツールとの統合により、ワークフローを合理化し、重複を削減できます。
2D 図面や 3D モデルをシームレスにアップロードして表示し、適切な情報をチームで利用できます。
信頼できる一元的な情報ソースを作成しましょう。