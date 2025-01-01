Autodesk Build、Autodesk BIM Collaborate、 Autodesk Docs に対応した 1 つのモバイル アプリで、重要な意思決定を迅速に行うことができます。
Autodesk Construction Cloud モバイル アプリで、以下の製品にアクセスできます
シートのクイック表示と直感的なモデル ナビゲーションで情報を探すことができます。
プロジェクトの更新、変更、プロジェクト間の重要な情報に注意を喚起します。
プロジェクト データを同期し、オフラインで情報にアクセスできるようにします。
設計、品質、安全性に関するすべての問題を作成し、表示します。
情報提供依頼を作成すると、質問の回答があった際に通知されます。
安全性、品質、日報のすべてに対応します。
現場の写真を通して、プロジェクトの背景を共有します。
承認された提出物に直ちにアクセスします。
はい。Autodesk Construction Cloud モバイル アプリは、iOS App StoreとGoogle Playで入手できます。
Autodesk Build、Autodesk Docs、Autodesk BIM Collaborate、Autodesk BIM Collaborate Pro、および PlanGrid は、モバイル アプリから利用できます。
Autodesk Construction Cloud モバイル アプリは、iOS App StoreとGoogle Playで入手できます。
はい、Autodesk Construction Cloud モバイル アプリは、現場から 2D 図面や 3D モデルを表示することができます。
はい、Autodesk Construction Cloud モバイル アプリは現場でマークアップを作成できます。
Autodesk Construction Cloud モバイル アプリは、設計コラボレーション、品質、安全性に関するワークフローのために、現場で指摘事項を作成または記録することができます。
事前機能テスト、安全観察、品質検査のいずれの場合でも、Autodesk Construction Cloud モバイル アプリは、Forms ツールを使用してチェックリストを提供できます。