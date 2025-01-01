Autodesk Construction Cloud mobile

現場向けの施工アプリ

Autodesk BuildAutodesk BIM CollaborateAutodesk Docs に対応した 1 つのモバイル アプリで、重要な意思決定を迅速に行うことができます。

1 つの施工管理アプリで現場とオフィスを管理できます。

Autodesk Construction Cloud モバイル アプリで、以下の製品にアクセスできます

施工管理を改善し、接続されたチーム、ワークフロー、データですべての建設業者を強化します。

建築中の建物を表す Autodesk Build アイソメ図。
すべてのプロジェクト チームのプロジェクト ライフサイクル全体にわたって信頼できる一元的な情報ソースとして機能する一元管理されたドキュメント管理です。

進行中の現場における建設を表す Autodesk PlanGrid Build アイソメ図。
デスクトップとクラウドの両方で統合されたモデル の集約、干渉の解決処理、指摘事項の追跡により、 設計チームと建設チームの連携を実現します。

建設における連携を表す Autodesk BIM Collaborate アイソメ図。
設計の共同作成、設計レビューの実行、オフィスや現場での専門業者とのモデル調整の自動化が可能です。

建設における連携を表す Autodesk BIM Collaborate アイソメ図。
現場でプロジェクト データを簡単に利用

3D モデルやシートを表示

シートのクイック表示と直感的なモデル ナビゲーションで情報を探すことができます。

現場でマークアップを作成

プロジェクトの更新、変更、プロジェクト間の重要な情報に注意を喚起します。

オンラインでもオフラインでもデータにアクセス

プロジェクト データを同期し、オフラインで情報にアクセスできるようにします。

安全性と品質の問題を記録

設計、品質、安全性に関するすべての問題を作成し、表示します。

情報提供依頼を簡単に管理

情報提供依頼を作成すると、質問の回答があった際に通知されます。

現場でのチェックリストの記入

安全性、品質、日報のすべてに対応します。

現場写真を撮影

現場の写真を通して、プロジェクトの背景を共有します。

提出物を簡素化

承認された提出物に直ちにアクセスします。

"現場から 3D モデルにアクセスできることで、混乱がなくなり、現場での問題をリアルタイムで解決することができるようになりました。この機能により、リスクを軽減し、コストと時間を節約しながら、高品質のプロジェクトをお客様に提供することができます。"

- Briana Mitchell 氏 、Balldt 社 のプロジェクト マネージャ

統合された施工管理アプリの可能性を引き出しましょう。

モバイルに関するよくある質問

Autodesk Construction Cloud にモバイル アプリケーションはありますか?

はい。Autodesk Construction Cloud モバイル アプリは、iOS App StoreGoogle Playで入手できます。

現場で Autodesk Construction Cloud モバイル アプリからアクセスできる製品は何ですか?

Autodesk Build、Autodesk Docs、Autodesk BIM Collaborate、Autodesk BIM Collaborate Pro、および PlanGrid は、モバイル アプリから利用できます。

Autodesk Construction Cloud モバイル アプリケーションは、どこからダウンロードできますか?

Autodesk Construction Cloud モバイル アプリは、iOS App StoreGoogle Playで入手できます。

Autodesk Construction Cloud モバイルアプリを使用して図面や 3D モデルを表示できますか?

はい、Autodesk Construction Cloud モバイル アプリは、現場から 2D 図面や 3D モデルを表示することができます。

Autodesk Construction Cloud モバイル アプリを使用してマークアップを作成できますか?

はい、Autodesk Construction Cloud モバイル アプリは現場でマークアップを作成できます。

Autodesk Construction Cloud モバイル アプリを使用して指摘事項を作成できますか?

Autodesk Construction Cloud モバイル アプリは、設計コラボレーション、品質、安全性に関するワークフローのために、現場で指摘事項を作成または記録することができます。

Autodesk Construction Cloud モバイル アプリを使用して、チェックリスト/パンチ リストの記入や現場のウォークスルーを行うことができますか?

事前機能テスト、安全観察、品質検査のいずれの場合でも、Autodesk Construction Cloud モバイル アプリは、Forms ツールを使用してチェックリストを提供できます。