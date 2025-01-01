Big Room は、他の建設の専門家と Autodesk Construction Cloud™ とともに連携、概念化、成長することができるオンライン コミュニティです。いつでも利用できるこのコミュニティは、業界に関する知識を広げ、世界中のオートデスクの熱心なユーザと意見を交わし、自分の仕事を評価してもらうことができる場です。
Big Room では、Autodesk Construction Cloud の初心者から経験豊富なベテランまで、誰でも発言することができます。
課題に取り組むことで、新たなスキルを学んだり、Big Room の内外の人を支援するなど、さまざまなことができます。
同僚と切磋琢磨しましょう。ポイントをためたり、面白グッズや思い出に残る体験を得ることができます。
Big Room は、同じ志を持つ仲間、Autodesk Construction Cloud チーム、あるいは業界の最前線で働く人など、世界中の人々と自分の経験を共有できるプラットフォームです。
プロジェクト ワークフローの改善について質問がある場合や、新しい技術の導入に興味がある場合は、Big Room で業界の専門家や特定分野の専門家に質問したり、話し合うことができます。
Big Room はデスクトップとモバイルから利用できます。職場でも外出先でも、記事を読んだり、ディスカッションに参加したり、アンケートに回答できます。ちょっとしたお楽しみも用意されています。