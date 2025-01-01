Big Room は、他の建設の専門家と Autodesk Construction Cloud™ とともに連携、概念化、成長することができるオンライン コミュニティです。いつでも利用できるこのコミュニティは、業界に関する知識を広げ、世界中のオートデスクの熱心なユーザと意見を交わし、自分の仕事を評価してもらうことができる場です。

Big Room では、Autodesk Construction Cloud の初心者から経験豊富なベテランまで、誰でも発言することができます。