クラウドベースのコーディネーション ツールやコミュニケーション ツールを使用して、リアルタイムでチームとして作業できます。
完全に自動化された干渉チェックと強力な変更分析により、BIM エキスパートが価値の高い意思決定を行えるようになります。
干渉部位を検出して指摘事項を解決し、下流のチームに適切なデータを提供するツールを使用して、高品質のモデルが現場に確実に届くようにします。
プロジェクト チーム全員を早い段階から関与させます。1 つのソリューションから、作業方法と最終結果の両方を決定する情報に基づいた意思決定を行います。
Navisworks Manage は、干渉の解決処理、モデルの集約、4D/5D シミュレーション、3D モデル レビューのためのプロジェクト レビュー ソフトウェアです。
干渉部位を簡単に指摘事項に変換し、適切な担当者に割り当てて解決できます。Navisworks、Revit、Autodesk Construction Cloud 全体で設計修正を追跡し、検証できます。
Autodesk Recap Pro、Revit、Autodesk Construction Cloud 間で、実際の現場データをリアリティ キャプチャ ワークフローに統合することで、モデルの精度を向上させることができます。
複数の業者やデザイナーとの干渉のレビューや指摘事項の管理にかかる時間を短縮できます。リアルタイムのコラボレーションによって、変更、指摘事項、議事録などに即座にアクセスできます。
Navisworks と Revit で指摘事項に簡単にアクセスし、モデルを調整し、設計を検証して、指摘事項を完了できます。
プロジェクトの説明責任と成功を把握し、全員が同じ方向に向かって取り組むことができます。
プロジェクトを簡単に設定し、適切な担当者に適切な権限を与えることができます。
モデルのライフサイクル: 設計、コーディネーション、現場
プロジェクトの初期段階から現場での適用まで、モデルのライフサイクルを追跡します。モデルは現場で使いやすくなり、さらに成果を上げるためにデータ抽出が重要な役割を担っています。
コーディネーション ミーティングを効果的に進めるための 10 のヒント
次の建設プロジェクトに集中するためのコーディネーションに関する 10 のヒントをお読みください。これらのベスト プラクティスは、世界各国の BIM マネージャから収集しました。
BIM Collaborate による指摘事項の解決処理と干渉回避
指摘事項を連絡手段として使用すると、さまざまなチームが協力して高品質の建設コンテンツを作成できます。
オートデスクのモデル管理ソリューションは、モデル コーディネーション、干渉チェック、指摘事項の追跡、および設計チームと建設チーム間での設計の共有に使用されます。デスクトップとクラウドの統合ソリューションにより、リアルタイムのコラボレーションが実現し、拡張されたチームの連携が維持され、共通の認識が保たれます。
Model Coordination、Design Collaboration、Docs を含む Autodesk BIM Collaborate のサブスクリプション サービスは販売を終了しました。これらのソリューションは、BIM Collaborate Pro、モデル管理のバンドル、または Navisworks Manage のサブスクリプションを通じて購入できます。