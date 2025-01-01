モデルのライフサイクル: 設計、コーディネーション、現場

プロジェクトの初期段階から現場での適用まで、モデルのライフサイクルを追跡します。モデルは現場で使いやすくなり、さらに成果を上げるためにデータ抽出が重要な役割を担っています。