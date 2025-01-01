Autodesk Construction Cloud Logo
Construction Model Management

デスクトップからクラウドまで、強力なモデル管理

NavisworksAutodesk Construction Cloud を使用して、チーム全体にモデルのコーディネーションとコラボレーションを促進します。

設計と建設を統合し、より良いものを構築します。

BIM によるコーディネーションとコラボレーションのアイコン。重なり合う 2 つの吹き出し。
コラボレーションの拡大

クラウドベースのコーディネーション ツールやコミュニケーション ツールを使用して、リアルタイムでチームとして作業できます。

BIM によるコーディネーションとコラボレーションの自動化アイコン。矢印で囲まれている設定の歯車。
スマートな自動化

完全に自動化された干渉チェックと強力な変更分析により、BIM エキスパートが価値の高い意思決定を行えるようになります。

施工準備の整ったモデル
施工準備の整ったモデル

干渉部位を検出して指摘事項を解決し、下流のチームに適切なデータを提供するツールを使用して、高品質のモデルが現場に確実に届くようにします。

モデルでのコラボレーション
意思決定の共有

プロジェクト チーム全員を早い段階から関与させます。1 つのソリューションから、作業方法と最終結果の両方を決定する情報に基づいた意思決定を行います。

柔軟な BIM ソリューションで、誰でもモデルにアクセス可能

モデル管理
Design Collaboration
強力なデスクトップ レビュー

Navisworks Manage は、干渉の解決処理、モデルの集約、4D/5D シミュレーション、3D モデル レビューのためのプロジェクト レビュー ソフトウェアです。

詳細を見る
自動干渉チェック

多分野にわたるモデルをアップロードし、干渉部位を自動検出します。自動グループ化および動的な干渉許容値フィルタを利用して、干渉部位のレビュー時間を節約できます。

詳細を見る
連携のとれた指摘事項管理

干渉部位を簡単に指摘事項に変換し、適切な担当者に割り当てて解決できます。Navisworks、Revit、Autodesk Construction Cloud 全体で設計修正を追跡し、検証できます。

詳細を見る
より正確なモデル

Autodesk Recap Pro、Revit、Autodesk Construction Cloud 間で、実際の現場データをリアリティ キャプチャ ワークフローに統合することで、モデルの精度を向上させることができます。

詳細を見る
追加機能
効率的なミーティング

複数の業者やデザイナーとの干渉のレビューや指摘事項の管理にかかる時間を短縮できます。リアルタイムのコラボレーションによって、変更、指摘事項、議事録などに即座にアクセスできます。

指摘事項の統合

Navisworks と Revit で指摘事項に簡単にアクセスし、モデルを調整し、設計を検証して、指摘事項を完了できます。

自動レポート機能

プロジェクトの説明責任と成功を把握し、全員が同じ方向に向かって取り組むことができます。

シンプルな管理

プロジェクトを簡単に設定し、適切な担当者に適切な権限を与えることができます。

設計チームと建設チーム間のコラボレーションが実現します。

設計と建設を統合し、より良いものを構築

共同設計アイコン。コンパス。
堅牢な共同設計

設計ドキュメントを堅牢なプロジェクトベースの記録に変換し、プロジェクト チーム間での設計データのやりとりを把握して管理できます。

詳細を見る
建設ドキュメント管理ソフトウェア アイコン。
ドキュメントの一元管理

ドキュメントを一元管理の共通データ環境で管理することで、チームは最新のモデルで作業できます。

詳細を見る
BIM によるコーディネーションと建設品質管理アイコン。チェックリストと設定歯車。
プロアクティブな品質管理

プロジェクトのすべての指摘事項を可視化し、早期に解決します。コストのかかる手戻り作業を削減し、プロジェクトをスケジュールどおりに遂行できます。

詳細を見る
建設データの解析とインサイト アイコン。重なり合う棒グラフと目および矢印
分析

プロジェクト データとダッシュボードを利用して傾向を把握し、リスクを軽減できます。

詳細を見る

Navisworks Manage で BIM プロジェクト業務を改善

Quotation mark

"BIM コーディネーション機能と複数分野間の連携のおかげで、プロジェクト完了までの作業の手戻りを 1% 未満に抑えることができました。 通常のプロジェクトでは、作業の手戻りは 8 ～ 10% を想定しています。"

- AECOM 社、米国 BIM 担当ディレクター Russ Dalton 氏

モデル管理に関するよくある質問

オートデスクのモデル管理ソリューションとは何ですか?

オートデスクのモデル管理ソリューションは、モデル コーディネーション、干渉チェック、指摘事項の追跡、および設計チームと建設チーム間での設計の共有に使用されます。デスクトップとクラウドの統合ソリューションにより、リアルタイムのコラボレーションが実現し、拡張されたチームの連携が維持され、共通の認識が保たれます。

Autodesk BIM Collaborate は引き続き利用できますか?

Model Coordination、Design Collaboration、Docs を含む Autodesk BIM Collaborate のサブスクリプション サービスは販売を終了しました。これらのソリューションは、BIM Collaborate Pro、モデル管理のバンドル、または Navisworks Manage のサブスクリプションを通じて購入できます。