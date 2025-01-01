Autodesk Construction Cloud Logo
建築設計者とエンジニア向け建設設計ソフトウェア

設計から完成まで、コラボレーションを構築します。

強力な設計コラボレーションにより、より優れたプロジェクトをより迅速に提供し、誰もが簡単にモデルを使用および改善することができます。

デジタル プロジェクト デリバリーを推進するソフトウェア。

建設設計ソフトウェアにより、建築設計者、エンジニア、請負業者とのコラボレーションを容易にし、プロジェクトの納期を短縮します。

設計コラボレーションを改善

リアルタイムでの共同作成とレビュー プロセスの合理化により、プロジェクトの納品にかかる時間を短縮できます。

設計管理を合理化

簡素化および自動化されたデータ交換により、業務効率を向上させ、透明性を高め、迅速なハンドオフを実現します。

データ管理を強化

すべてのプロジェクト チームのプロジェクト ライフサイクル全体にわたって、信頼できる一元的な情報ソースとして機能する一元化されたドキュメント管理ソリューションを使用します。

Autodesk Construction Cloud でプロジェクトをより迅速に遂行

すべてのプロジェクト データを一元管理

すべてのプロジェクトの図面、モデル、スペック シートなどを 1 か所で管理し、迅速に業務を遂行し、ミスを低減します。

建設設計の実績

週単位での設計調整の短縮

クラウドベースのドキュメント管理に移行したことで、Oktra 社は設計をより迅速に完了できるようになりました。

Oktra 社
モデルの同期時間の短縮

迅速なモデルの同期により、現場チームとオフィス間のコラボレーションが促進されました。

Designer Group 社
レポート作成にかかる時間が短縮されました

Arcadis 社はカスタム レポート ビルダーを使用して、顧客のニーズに合ったものを迅速に提供します。

Arcadis 社

建設設計ソフトウェアを使用して、施工プロジェクトを刷新します。

設計から完成まで、プロジェクトをつなぐために構築。

シンプルでありながら強力な Autodesk Construction Cloud は、設計者からビル管理者まで、あらゆる人に選ばれている建設設計ソフトウェアです。

商業
インフラストラクチャ
工業

誠実にビジョンを構築

Revit、AutoCAD、その他の設計ソフトウェアからモデルや図面を直接共有できます。オーナーがデジタル ツインの構築を可能にし、リピート案件が増加するようにします。

業界トップの建築およびエンジニアリング企業が Autodesk Construction Cloud を選択する理由をご覧ください。

Oktra 社によるサプライ チェーン全体でのコラボレーションの推進

パートナーにモデルへのアクセスを提供することで、ミスコミュニケーションを最小限に抑え、情報の損失を低減します。

ビデオを見る

Burns & McDonell 社によるチーム間のデータ サイロの排除

ばらばらだったデータの共有方法を統一したことで、パートナーや顧客との間により緊密なコラボレーションが生まれました。

ビデオを見る

Fitzemeyer & Tocci 社によるデータ アクセシビリティの変革

F&T 社は、Build によるデータ収集を標準化することで、問題を特定するための QA/QC プロセスを改善しました。

ユーザ事例を読む

登録方法は簡単です

オートデスクの建設設計ソフトウェアに関するよくある質問（FAQ）

建設設計ソフトウェアはどのように機能しますか?

建設設計ソフトウェアには、建築設計者、エンジニア、請負業者がプロジェクトの詳細設計を作成する際に役立つさまざまな機能が組み込まれています。通常、2D 設計図の作成、3D モデルの開発、建設シナリオの計画、見積もり、シミュレーションのためのツールが含まれます。

建設設計ソフトウェアを使用すると、どのようなメリットがありますか?

建設設計ソフトウェアを採用することで、次のような複数の利点によりワークフローを刷新することができます。

  • 精度の向上: 計測や計算の誤差を最小限に抑えるため、正確なツールを活用できます。
  • コラボレーションの強化: チーム メンバーや利害関係者とリアルタイムで設計を共有し、編集します。
  • コスト削減: 資材の無駄を削減し、設計の非効率性を軽減し、最終的に全体的なプロジェクト コストを削減します。
既存の設計をソフトウェアに読み込むことはできますか?

はい、オートデスクのソフトウェアは、さまざまなファイル形式からの読み込み機能をサポートしています。DWG、DFX、またはその他の一般的な設計ファイル形式を使用している場合でも、以前の作業をプラットフォームに簡単に統合して、さらなる開発や改良を行うことができます。

データ保護という点で、建設設計ソフトウェアはどの程度安全なのでしょうか?

オートデスクの特殊な請負業者向けソフトウェアは、プロジェクトの入札からその完了まで、お客様の業務プロセスを最適化および合理化するために開発されています。整理整頓、顧客やチーム メンバーとのコミュニケーション向上、進捗やコストの把握、リソースの効率的な管理、そして最終的な収益性の向上に役立ちます。