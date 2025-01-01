建設設計ソフトウェアにより、建築設計者、エンジニア、請負業者とのコラボレーションを容易にし、プロジェクトの納期を短縮します。
リアルタイムでの共同作成とレビュー プロセスの合理化により、プロジェクトの納品にかかる時間を短縮できます。
簡素化および自動化されたデータ交換により、業務効率を向上させ、透明性を高め、迅速なハンドオフを実現します。
すべてのプロジェクト チームのプロジェクト ライフサイクル全体にわたって、信頼できる一元的な情報ソースとして機能する一元化されたドキュメント管理ソリューションを使用します。
すべてのプロジェクトの図面、モデル、スペック シートなどを 1 か所で管理し、迅速に業務を遂行し、ミスを低減します。
クラウドベースのドキュメント管理に移行したことで、Oktra 社は設計をより迅速に完了できるようになりました。Oktra 社
迅速なモデルの同期により、現場チームとオフィス間のコラボレーションが促進されました。Designer Group 社
Arcadis 社はカスタム レポート ビルダーを使用して、顧客のニーズに合ったものを迅速に提供します。Arcadis 社
シンプルでありながら強力な Autodesk Construction Cloud は、設計者からビル管理者まで、あらゆる人に選ばれている建設設計ソフトウェアです。
Revit、AutoCAD、その他の設計ソフトウェアからモデルや図面を直接共有できます。オーナーがデジタル ツインの構築を可能にし、リピート案件が増加するようにします。
建設設計ソフトウェアには、建築設計者、エンジニア、請負業者がプロジェクトの詳細設計を作成する際に役立つさまざまな機能が組み込まれています。通常、2D 設計図の作成、3D モデルの開発、建設シナリオの計画、見積もり、シミュレーションのためのツールが含まれます。
建設設計ソフトウェアを採用することで、次のような複数の利点によりワークフローを刷新することができます。
はい、オートデスクのソフトウェアは、さまざまなファイル形式からの読み込み機能をサポートしています。DWG、DFX、またはその他の一般的な設計ファイル形式を使用している場合でも、以前の作業をプラットフォームに簡単に統合して、さらなる開発や改良を行うことができます。
オートデスクの特殊な請負業者向けソフトウェアは、プロジェクトの入札からその完了まで、お客様の業務プロセスを最適化および合理化するために開発されています。整理整頓、顧客やチーム メンバーとのコミュニケーション向上、進捗やコストの把握、リソースの効率的な管理、そして最終的な収益性の向上に役立ちます。