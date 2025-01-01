ユーザが定義したパラメータ（入札パッケージ、場所、フェーズ、WBS、作業のアクティビティ コードなど）でプロジェクトのデータを簡単に整理できます。

各設計の反復作業で生じる変更を把握、可視化、定量化します。モデル内で追加または削除された内容や変更された数量を簡単に特定できます。