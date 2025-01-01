Autodesk Construction Cloud Logo
製品
ソリューション
リソース

BIM データを調整して連携する

プロジェクトをスムーズに進めましょう。BIM データを調整して、設計レビュー、見積もり、変更管理、スケジュール、進行中の作業の追跡などに連携できます。

モデルの条件設定を改善する

どの設計モデルでも施工できるよう準備します。プロジェクト情報をグループ化、分類、整理し、モデルをメタデータで強化して後工程のワークフローに役立てることができます。

連携して設計をレビューする。

すべての関係者がプロジェクト モデルにアクセスできるクラウドベースの環境を使って、より効率的な、データに基づく設計レビュー セッションを実行できます。

モデルベースの数量拾いと変更管理を合理化する

ユーザが定義したパラメータ（入札パッケージ、場所、フェーズ、WBS、作業のアクティビティ コードなど）でプロジェクトのデータを簡単に整理できます。

各設計の反復作業で生じる変更を把握、可視化、定量化します。モデル内で追加または削除された内容や変更された数量を簡単に特定できます。

数量を示すモデルベースの数量拾い

進行中の作業の追跡

クラウドベースのプラットフォームを使って、組織全体が調整されたモデルにアクセスできます。関連データに基づいてモデルを整理し、現場チームの日々のニーズに合わせて事前にフィルタされたビューを共有できます。

Assemble を使って現場チームはモデル オブジェクトを選択し、設置状況を更新できます。これらの状況をモデル オブジェクトに連携させて、プロジェクトの数量に直接関係する完了済み作業の視覚的に優れた進捗レポートが提供されます。

モデルの設置に関する追跡状況を更新するプロジェクト マネージャ

業界で最も高度なモデルの条件設定ソリューションをお試しください。

Assemble のモデルの条件設定の機能

指摘事項をモデル オブジェクトにアタッチする機能を示すアイコン
BIM 360 での指摘事項の追跡

プロジェクトの指摘事項を迅速かつ追跡可能な方法で特定し、追跡および解決できます。Assemble で発生した指摘事項は、Autodesk BIM 360 の指摘事項管理と Assemble の両方で確認できます。

BuildingConnected の入札フォームを示すアイコン
数量と入札フォームの連携

Assemble から数量をすばやく書き出し、BuildingConnected でそれらを入札フォームに読み込むことができます。

Assemble のスケジュール管理を示すアイコン
プロジェクトのスケジュール管理

WBS とアクティビティを Oracle Primavera P6 から直接 Assemble 内のモデルに動的に連携させることができます。

Power BI のダッシュボードを示すアイコン
Microsoft Power BI を使ったレポート

プロジェクト データにドリルダウンできるカスタマイズ可能な完全対話型のレポートとダッシュボードを利用して、プロジェクト管理を改善できます。

Quotation mark

"週 8 時間かかっていたアーンド バリュー トラッキングを 4 時間に短縮できました。50% の時間短縮に加え、Assemble でトラッキングの冗長性が削減されて、データの品質が向上しました。これまでアーンド バリューは 10% 以内と言っていましたが、今では 3% 以内と言えるようになりました。"

- McKinstry 社 シニア プロジェクト エンジニア Spencer Hobson 氏

業界で最も高度なモデルの条件設定ソリューションをお試しください。