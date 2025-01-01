どの設計モデルでも施工できるよう準備します。プロジェクト情報をグループ化、分類、整理し、モデルをメタデータで強化して後工程のワークフローに役立てることができます。
すべての関係者がプロジェクト モデルにアクセスできるクラウドベースの環境を使って、より効率的な、データに基づく設計レビュー セッションを実行できます。
ユーザが定義したパラメータ（入札パッケージ、場所、フェーズ、WBS、作業のアクティビティ コードなど）でプロジェクトのデータを簡単に整理できます。
各設計の反復作業で生じる変更を把握、可視化、定量化します。モデル内で追加または削除された内容や変更された数量を簡単に特定できます。
クラウドベースのプラットフォームを使って、組織全体が調整されたモデルにアクセスできます。関連データに基づいてモデルを整理し、現場チームの日々のニーズに合わせて事前にフィルタされたビューを共有できます。
Assemble を使って現場チームはモデル オブジェクトを選択し、設置状況を更新できます。これらの状況をモデル オブジェクトに連携させて、プロジェクトの数量に直接関係する完了済み作業の視覚的に優れた進捗レポートが提供されます。
プロジェクトの指摘事項を迅速かつ追跡可能な方法で特定し、追跡および解決できます。Assemble で発生した指摘事項は、Autodesk BIM 360 の指摘事項管理と Assemble の両方で確認できます。
Assemble から数量をすばやく書き出し、BuildingConnected でそれらを入札フォームに読み込むことができます。
WBS とアクティビティを Oracle Primavera P6 から直接 Assemble 内のモデルに動的に連携させることができます。
プロジェクト データにドリルダウンできるカスタマイズ可能な完全対話型のレポートとダッシュボードを利用して、プロジェクト管理を改善できます。