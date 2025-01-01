オーナー向け施工管理ソフトウェア

オートデスクのオーナー向け施工管理ソフトウェアを使用して、計画から収益、そしてその間のすべてに至るまで、自信を持って実行できます。
プロジェクトに最適な決断を下すために必要な洞察を得ることができます。時間どおり、予算どおり、品質良く仕上げます。
アセットのライフサイクル全体にわたって、標準化と可視性を一貫して実行します。曖昧さや当て推量を排除します。
アセット情報を統合し、すぐに利用できるようにすることで、設備をより効率的に運営できます。
チーム、データ、ワークフローを 1 つのプラットフォームでつなぎます。計画から設計、施工、運用に至るまで、Autodesk Construction Cloud を使用すると、プロジェクトを意図どおりに実行できます。
履歴データとリアルタイムの市場データを活用して、より正確な建設計画を立案できます。
堅牢な設計機能でエンドツーエンドを計画します。開始時に準備ができているように、建設の進行状況を注意深く監視します。
建設中のすべてのアセットを追跡し、初日に準備ができていることを確認します。
すべてのプロジェクト チームがどのデバイスからでも必要な情報やドキュメントにアクセスできます。詳細はこちら
すべてのプロジェクトにわたるコスト関連のリスクと予測をリアルタイムで可視化します。詳細はこちら
問題を可視化して解決することで、手戻りを減らし、プロジェクトを軌道に乗せます。詳細はこちら
プロジェクトの変更を常に把握し、意図したものが設計に反映されていることを確認します。詳細はこちら
設計から試運転、そして引き渡しまで、プロジェクト アセットのライフサイクルを簡単に追跡できます。詳細はこちら
業務に必要な引き継ぎドキュメントをすばやく入手できます。詳細はこちら
プロジェクト ライフサイクル全体のデータ収集を標準化することで、資本計画と管理の効率化を実現しました。Edged 社
クラウド プラットフォーム、標準テンプレート、および一元化されたドキュメントにより、リスクを管理し、品質を確保することができます。MQDC 社
統一されたプラットフォームにより、情報提供依頼から提出書類、進行状況の追跡に至るまで、プロジェクトのあらゆる側面に重要な可視性がもたらされました。Build Health International 社
オートデスク製品は、業務遂行と顧客への提供を可能にします。ポートフォリオ全体のコストと品質を綿密に管理することで、投資収益を最大化することができます。
Autodesk Construction Cloud を使用することで、より正確な予測、適切な請負業者の検索、コストの監視、リスクの管理が可能になります。
オーナー向け施工管理ソフトウェアは、資本プロジェクトに資金を提供し、開始する組織を支援するために設計された特殊なソフトウェアです。このソフトウェアはプロセスを合理化し、オーナーが資本プロジェクトをより詳細に管理し、可視化できるようにすることで、プロジェクトが予定どおり、予算内で、品質を維持しながら確実に提供されるようにします。
オートデスクのソフトウェアは、詳細なプロジェクト計画、リアルタイムの進行状況の追跡、関係者間の合理化されたコミュニケーション、予算管理、ドキュメント管理のためのツールを提供します。この包括的なアプローチにより、プロジェクト オーナーはプロジェクトを完全に可視化し、管理することができます。
Autodesk Construction Cloud は通常、ユーザ数、必要な機能のレベル、サブスクリプションの期間に基づくサブスクリプション料金を含む、柔軟な価格モデルを提供しています。価格は、多くの場合、オーナーのニーズに合わせた一連の包括的なソリューションを反映しています。詳細については、価格設定ページまたは営業担当者に連絡をご覧ください。
施工管理ソフトウェアは、リアルタイムのデータを提供し、関係者間のコミュニケーションを簡素化し、より良いプロジェクト計画と管理を促進することにより、プロジェクトの監督と品質を大幅に向上させることができます。さらに、施工管理ソフトウェアを使用することで、資本プロジェクト中にすべての関連データを取得することができ、引き渡し後の効率的な運用に役立ちます。
オーナー向け施工管理ソフトウェアは、プロジェクトに携わるすべての関係者が同じモデルや情報を使ってリアルタイムに共同作業できる一元化されたプラットフォームを提供することで、建設の品質を向上させます。これにより、オーナーは意思の疎通を図り、プロジェクトの進行状況を可視化し、プロジェクト中に発生するリスクや問題に対処し、より高い品質を確保し、手戻りを減らすための意思決定に役立てることができます。
オートデスクの資本オーナー向けソフトウェアは、プロジェクトの可視性の向上、意思決定の改善、データの一元保管、リアルタイム更新、リスク管理の改善など、多くのメリットを提供します。これらはすべて、より効率的なプロジェクト管理、コストの削減、およびタイムリーなプロジェクトの完了に役立ちます。