オーナー向け施工管理ソフトウェア

正確なビジョンを作成

オートデスクが提供する適切なソフトウェア、専門知識、ネットワークを利用して、意図した通りの建築を成功させることができます。

3,000 以上の施工プロジェクトのオーナーが Autodesk Construction Cloud に信頼を寄せています
Boldt 社のロゴ

真の資本プロジェクトのライフサイクル管理

オートデスクのオーナー向け施工管理ソフトウェアを使用して、計画から収益、そしてその間のすべてに至るまで、自信を持って実行できます。

リスクを軽減
リスクを軽減

プロジェクトに最適な決断を下すために必要な洞察を得ることができます。時間どおり、予算どおり、品質良く仕上げます。

正確に実行する
正確に実行する

アセットのライフサイクル全体にわたって、標準化と可視性を一貫して実行します。曖昧さや当て推量を排除します。

持続可能なアイコンで動作
持続可能な動作

アセット情報を統合し、すぐに利用できるようにすることで、設備をより効率的に運営できます。

オーナー向けに開発された施工ソフトウェア

ポートフォリオ作成
規模の標準
ポートフォリオの洞察
データ所有権

ビジョンを計画どおりに実行

チーム、データ、ワークフローを 1 つのプラットフォームでつなぎます。計画から設計、施工、運用に至るまで、Autodesk Construction Cloud を使用すると、プロジェクトを意図どおりに実行できます。

  • 履歴データとリアルタイムの市場データを活用して、より正確な建設計画を立案できます。

  • 堅牢な設計機能でエンドツーエンドを計画します。開始時に準備ができているように、建設の進行状況を注意深く監視します。

  • 建設中のすべてのアセットを追跡し、初日に準備ができていることを確認します。

オーナー向けの主要な機能

Document Management

すべてのプロジェクト チームがどのデバイスからでも必要な情報やドキュメントにアクセスできます。

Cost Management

すべてのプロジェクトにわたるコスト関連のリスクと予測をリアルタイムで可視化します。

品質管理

問題を可視化して解決することで、手戻りを減らし、プロジェクトを軌道に乗せます。

Design Collaboration

プロジェクトの変更を常に把握し、意図したものが設計に反映されていることを確認します。

アセット管理

設計から試運転、そして引き渡しまで、プロジェクト アセットのライフサイクルを簡単に追跡できます。

完了とプロジェクトの引き渡し

業務に必要な引き継ぎドキュメントをすばやく入手できます。

実績

時間節約 （試運転を行った設備あたり）

プロジェクト ライフサイクル全体のデータ収集を標準化することで、資本計画と管理の効率化を実現しました。

Edged 社
単一のプロジェクトで共同作業する作業者

クラウド プラットフォーム、標準テンプレート、および一元化されたドキュメントにより、リスクを管理し、品質を確保することができます。

MQDC 社
プロジェクトの情報提供依頼の解決における時間節約

統一されたプラットフォームにより、情報提供依頼から提出書類、進行状況の追跡に至るまで、プロジェクトのあらゆる側面に重要な可視性がもたらされました。

Build Health International 社

オートデスクがどのようにお客様のお役に立てるのか、詳細はこちらをご覧ください。

業界向けに開発された施工ソフトウェア

商業
工業
インフラストラクチャ
公共施設

明日の建物を建てる

オートデスク製品は、業務遂行と顧客への提供を可能にします。ポートフォリオ全体のコストと品質を綿密に管理することで、投資収益を最大化することができます。

Autodesk Construction Cloud を使用することで、より正確な予測、適切な請負業者の検索、コストの監視、リスクの管理が可能になります。

オーナーの多くが Autodesk Construction Cloud を選択する理由を見る

コーディネーション プロセスの合理化

MultiGreen 社は、Autodesk BIM Collaborate を使用して、建設前に多職種チームの連携を図ることで、リスクを低減しています。

ユーザ事例を読む

BIM によるデータ戦略の再定義

Milton Keynes 大学病院は、プロジェクトやサプライチェーン パートナーとより効果的に連携し、反復的にデジタル化を推進できるようになりました。

ユーザ事例を読む

テクノロジーによるリアルタイムの対応

Dallas Fort-Worth 国際空港は、問題が発生する前に解決するため、リアルタイムの情報を常に把握しています。

ビデオを見る

オーナー向けのよくある質問（FAQ）

オーナー向け施工管理ソフトウェアとは?

オーナー向け施工管理ソフトウェアは、資本プロジェクトに資金を提供し、開始する組織を支援するために設計された特殊なソフトウェアです。このソフトウェアはプロセスを合理化し、オーナーが資本プロジェクトをより詳細に管理し、可視化できるようにすることで、プロジェクトが予定どおり、予算内で、品質を維持しながら確実に提供されるようにします。

資本プロジェクトのオーナーとして、このソフトウェアはどのように役立ちますか?

オートデスクのソフトウェアは、詳細なプロジェクト計画、リアルタイムの進行状況の追跡、関係者間の合理化されたコミュニケーション、予算管理、ドキュメント管理のためのツールを提供します。この包括的なアプローチにより、プロジェクト オーナーはプロジェクトを完全に可視化し、管理することができます。

オーナーに対するオートデスク建設クラウドの価格設定モデルはどのようなものですか?

Autodesk Construction Cloud は通常、ユーザ数、必要な機能のレベル、サブスクリプションの期間に基づくサブスクリプション料金を含む、柔軟な価格モデルを提供しています。価格は、多くの場合、オーナーのニーズに合わせた一連の包括的なソリューションを反映しています。詳細については、価格設定ページまたは営業担当者に連絡をご覧ください。

オーナー向け施工ソフトウェアは組織にどのようなメリットをもたらしますか?

施工管理ソフトウェアは、リアルタイムのデータを提供し、関係者間のコミュニケーションを簡素化し、より良いプロジェクト計画と管理を促進することにより、プロジェクトの監督と品質を大幅に向上させることができます。さらに、施工管理ソフトウェアを使用することで、資本プロジェクト中にすべての関連データを取得することができ、引き渡し後の効率的な運用に役立ちます。

オーナー向け施工ソフトウェアは、建設環境の質をどのように向上させますか?

オーナー向け施工管理ソフトウェアは、プロジェクトに携わるすべての関係者が同じモデルや情報を使ってリアルタイムに共同作業できる一元化されたプラットフォームを提供することで、建設の品質を向上させます。これにより、オーナーは意思の疎通を図り、プロジェクトの進行状況を可視化し、プロジェクト中に発生するリスクや問題に対処し、より高い品質を確保し、手戻りを減らすための意思決定に役立てることができます。

オートデスクのソフトウェアは、資本プロジェクトのオーナーにどのようなメリットをもたらしますか?

オートデスクの資本オーナー向けソフトウェアは、プロジェクトの可視性の向上、意思決定の改善、データの一元保管、リアルタイム更新、リスク管理の改善など、多くのメリットを提供します。これらはすべて、より効率的なプロジェクト管理、コストの削減、およびタイムリーなプロジェクトの完了に役立ちます。