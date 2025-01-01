設計から引き渡しまですべての指摘事項を 1 箇所で追跡できます。説明責任を果たして指摘事項を迅速に解決し、透明性を高めます。
設計、調整、品質、安全性、およびコミッショニングのすべての指摘事項を同じ指摘事項ログから追跡できます。並べ替えとフィルタを使用してビューを設定し、探している指摘事項をすばやく見つけることができます。
Web またはモバイルでいくつかの手順を実行するだけで指摘事項を作成できます。ピンを配置して、2D シートまたは 3D モデル上の指摘事項の正確な場所を特定できます。写真およびドキュメント参照を追加して、チーム メンバーに追加のコンテキストを提供します。
指摘事項、フォーム、および情報提供依頼間に基本的な参照を作成して、時間を節約し、透明性を高めることができます。フォームから直接指摘事項を作成し、必要な場合は、その指摘事項をすぐに情報提供依頼にエスカレーションできます。
カスタム フィールドを作成して、それぞれの指摘事項のタイプに固有のデータを取り込めます。3 文字の指摘事項ピン ラベルを設定すると、チーム メンバーは確認している指摘事項のタイプをすばやく理解できます。
メンバー以外とも簡単に共有できる概要または詳細な指摘事項レポートを作成できます。週次干渉レポートなど、定期的なレポートで指摘事項管理を追跡できます。
直感的なモバイル アプリを活用して、オフラインでも現場から指摘事項を作成、更新、および追跡できます。Autodesk Construction Cloud のモバイル同期を使用すると、常に最新のプロジェクト データを手元に置くことができます。