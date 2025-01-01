Autodesk Construction Cloud Logo
特殊建設業者向け施工ソフトウェア

工事を支援するソフトウェア。

チーム メンバーが現在のプロジェクト データにアクセスできるようにすることで、作業に集中し、より良い意思決定ができるようになります。

200 万以上のプロジェクトで信頼されている請負業者向けソフトウェア

建設業者のために開発された、シンプルで使いやすい施工ソフトウェアです。

世界をリードする特殊建設業者の多くは、オートデスクの施工ソフトウェアを使用して、現場のどこからでもより適切な意思決定を行えるようにしています。

現場専用の設計
現場チームのニーズに合わせて開発された使いやすいツールを提供します。

設計データに接続する
更新された設計情報をプロジェクトの全員に伝え、手戻りを減らします。

的確な判断を導く
AI を活用してプロジェクト情報を解析し、リスクを低減する意思決定を後押しします。

使いやすく柔軟に設定できるツールを使って、プロジェクトをスケジュールどおり予算内で遂行できます。

シート
アセット
フォーム
入札管理

すべてのプロジェクト図面を、必要な場所で。

図面管理を簡素化し、更新されたシートをチーム メンバー全員にデジタルで配布します。マークアップ ツールを使用して図面上の詳細に注意を向けさせ、チームと共有して連携を図ることができます。モバイル エクスペリエンス向けに開発されています。

実績

プロジェクト当たりのコスト削減額

ドキュメント管理に Build を使用することで、Fredon 社はインフラ プロジェクトのコスト削減を実現しています。

Fredon 社
プロジェクトのキックオフ時間の短縮

ワークフローを Autodesk Build で標準化することにより、OMG 社はより迅速な始動を実現しました。

Oahu Metal Glazing 社
企業収益の増加率

入札管理を BuildingConnected に移行することにより、Bradley 社は入札プロセス全体を改善しました。

Bradley Concrete 社
プロジェクトあたりのコスト削減

アセットのステータスを追跡することで、Atomatic 社は納入業者に責任を持たせることができるようになりました。

Atomatic Mechanical 社

オートデスクがどのようにお客様のお役に立てるのか、詳細はこちらをご覧ください。

あらゆる業種に対応

Autodesk Construction Cloud は、基礎工事から仕上げ工事まで、またその間に位置するあらゆる業種に対応するシンプルかつパワフルな施工ソフトウェアです。

機械
電気
コンクリート
仕上げ専門業者

豊富な情報に基づいた意思決定による安心感

すべてのプロジェクト情報を 1 か所に集約し、プロジェクトのライフサイクル全体にわたって活用できるようにします。

設計から製造、設置、試運転に至るまで、オートデスクはお客様にとって最も価値ある情報を 1 か所に集約し、チームがより効率的に作業し、最適な意思決定を行えるよう支援します。

ENR 誌の下請業者上位 50 社の 4 分の 3 以上が Autodesk Construction Cloud を選択している理由をご覧ください。

Modular Power Solutions 社による製造プロセスの標準化

MPS 社はオートデスクを使用して設計と建設のプロセスを再現可能にし、コストとリスクを削減しています。

ユーザ事例を読む

Oahu Metal & Glazing 社による 75% の時間節減

OMG 社は、データ取得を標準化し、ドキュメント管理を改善するため、施工ソフトウェアを統合しました。

ユーザ事例を読む

Hermanson 社による製造プロセスの自動化と接続

製造と現場のワークフローを接続することで、Hermanson 社は時間を節約し、レポーティングを改善しています。

ユーザ事例を読む

登録方法は簡単です

オートデスクの施工会社向けソフトウェアに関するよくある質問（FAQ）

Autodesk Construction Cloud の特殊建設業者向けソフトウェアは、大規模な特殊建設業者のためだけのものですか?

いいえ、Autodesk Construction Cloud はあらゆる規模の特殊建設業者を対象としています。大規模な請負業者はプラットフォームのすべての機能を使用でき、小規模な請負業者は必要なものだけを使用できます。

Autodesk Construction Cloud の特殊建設業者向けソフトウェアの主な機能はなんですか?

オートデスクのソフトウェアは、お客様の特定のニーズに応じて様々な機能を提供します。主な機能には、次のようなものがあります。

  • 現場とのコラボレーション: どこにいてもチーム メンバーが最新の設計やプロジェクト情報にアクセスできるため、スケジュールを守ることができます。
  • ドキュメント管理: 設計、スペック シート、プロジェクト ドキュメントなどを一元管理することで、最新の情報をもとに作業を進めることができます。
  • 入札管理: より多くの入札を行い、入札の精度を高め、落札率を向上させるためにあらゆる詳細を一元管理します。
  • 見積もりと数量拾い: 材料、労働力、設備、その他の要素に基づくプロジェクト コストを簡単かつ正確に見積もることができます 。
Autodesk Construction Cloud の特殊建設業者向けソフトウェアを使い始めるにはどうすればよいですか?

オートデスクのソフトウェアを使い始めるには、営業担当者に連絡して詳細を調べ、価格設定ページででさらに詳細を確認してください。お客様のビジネス ニーズに最適なソリューションを選択できるようお手伝いいたします。

Autodesk Construction Cloud の特殊建設業者向けソフトウェアは、私の業務にどのように役立ちますか?

オートデスクの特殊な請負業者向けソフトウェアは、プロジェクトの入札からその完了まで、お客様の業務プロセスを最適化および合理化するために開発されています。整理整頓、顧客やチーム メンバーとのコミュニケーション向上、進捗やコストの把握、リソースの効率的な管理、そして最終的な収益性の向上に役立ちます。

Autodesk Construction Cloud の特殊な請負業者向けソフトウェアは、どのような種類の特殊な請負業者にも適していますか?

オートデスクのソフトウェアは、電気および機械関連の請負業者からコンクリートや仕上げ専門業者まで、幅広い業種に対応するように設計されています。また、ビジネスや業界の特定のニーズに合わせてカスタマイズすることもできます。

Autodesk Construction Cloud の特殊建設業者向けソフトウェアを他のビジネス ツールと統合することはできますか?

はい、オートデスクのソフトウェアは、会計ソフトウェアやスケジューリング ソフトウェアなどの他のビジネス ツールとシームレスに統合できるように設計されています。Autodesk Connect には、ビジネスに不可欠なシステムとの 200 を超える統合機能があらかじめ用意されています。これにより、より効率的なワークフローと、異なるシステム間でのより良いデータ管理が可能になります。