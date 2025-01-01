特殊建設業者向け施工ソフトウェア

世界をリードする特殊建設業者の多くは、オートデスクの施工ソフトウェアを使用して、現場のどこからでもより適切な意思決定を行えるようにしています。
現場チームのニーズに合わせて開発された使いやすいツールを提供します。
更新された設計情報をプロジェクトの全員に伝え、手戻りを減らします。
AI を活用してプロジェクト情報を解析し、リスクを低減する意思決定を後押しします。
図面管理を簡素化し、更新されたシートをチーム メンバー全員にデジタルで配布します。マークアップ ツールを使用して図面上の詳細に注意を向けさせ、チームと共有して連携を図ることができます。モバイル エクスペリエンス向けに開発されています。
ドキュメント管理に Build を使用することで、Fredon 社はインフラ プロジェクトのコスト削減を実現しています。Fredon 社
ワークフローを Autodesk Build で標準化することにより、OMG 社はより迅速な始動を実現しました。Oahu Metal Glazing 社
入札管理を BuildingConnected に移行することにより、Bradley 社は入札プロセス全体を改善しました。Bradley Concrete 社
アセットのステータスを追跡することで、Atomatic 社は納入業者に責任を持たせることができるようになりました。Atomatic Mechanical 社
Autodesk Construction Cloud は、基礎工事から仕上げ工事まで、またその間に位置するあらゆる業種に対応するシンプルかつパワフルな施工ソフトウェアです。
すべてのプロジェクト情報を 1 か所に集約し、プロジェクトのライフサイクル全体にわたって活用できるようにします。
設計から製造、設置、試運転に至るまで、オートデスクはお客様にとって最も価値ある情報を 1 か所に集約し、チームがより効率的に作業し、最適な意思決定を行えるよう支援します。
いいえ、Autodesk Construction Cloud はあらゆる規模の特殊建設業者を対象としています。大規模な請負業者はプラットフォームのすべての機能を使用でき、小規模な請負業者は必要なものだけを使用できます。
オートデスクのソフトウェアは、お客様の特定のニーズに応じて様々な機能を提供します。主な機能には、次のようなものがあります。
オートデスクのソフトウェアを使い始めるには、営業担当者に連絡して詳細を調べ、価格設定ページででさらに詳細を確認してください。お客様のビジネス ニーズに最適なソリューションを選択できるようお手伝いいたします。
オートデスクの特殊な請負業者向けソフトウェアは、プロジェクトの入札からその完了まで、お客様の業務プロセスを最適化および合理化するために開発されています。整理整頓、顧客やチーム メンバーとのコミュニケーション向上、進捗やコストの把握、リソースの効率的な管理、そして最終的な収益性の向上に役立ちます。
オートデスクのソフトウェアは、電気および機械関連の請負業者からコンクリートや仕上げ専門業者まで、幅広い業種に対応するように設計されています。また、ビジネスや業界の特定のニーズに合わせてカスタマイズすることもできます。
はい、オートデスクのソフトウェアは、会計ソフトウェアやスケジューリング ソフトウェアなどの他のビジネス ツールとシームレスに統合できるように設計されています。Autodesk Connect には、ビジネスに不可欠なシステムとの 200 を超える統合機能があらかじめ用意されています。これにより、より効率的なワークフローと、異なるシステム間でのより良いデータ管理が可能になります。