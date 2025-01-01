ゼネコン向けソフトウェア

オートデスクのゼネコン向けソフトウェアは、プロジェクト チームのすべてのメンバーに適切なデータを提供し、より早く、より安全に、より持続可能な意思決定を行うことができます。
設計から施工までをシームレスにつなげることで、オートデスクならではの計画、建築、納品をクライアントにお届けします。
チーム メンバー全員の情報を共通のデータ環境に取り込み、ファイル、図面、ドキュメントを簡単に共有できます。
AI を活用した洞察と予測解析により、組織のあらゆるレベルでの意思決定を強化します。
オートデスク製品は商業施設、高度な工場や施設、機関、重要なインフラストラクチャの建設に最適なツールです。
オートデスクは、より多くの仕事を獲得し、生産性を高め、商業プロジェクトのオーナーを満足させるよう支援します。住宅、オフィス、ホテル、店舗、スポーツ施設、エンターテイメント施設など、どのような建築物でも、オートデスクと連携することで、迅速、正確、高品質な建築が可能になります。
はい、Autodesk Construction Cloud ゼネコン向けソフトウェアは、プロジェクトの開始から終了までの管理に役立ちます。詳細な予算の作成、経費や材料の追跡、タスクのスケジューリング、スタッフのリソース管理などを支援します。また、すべてのプロジェクト情報を 1 か所に整理しておくことで、チームが常に共通の認識を持つことができるようになります。
Autodesk Construction Cloud ゼネコン向けソフトウェアは、電話、電子メール、ライブ チャットなど、充実したカスタマー サポートを提供しています。また、オートデスクの包括的なヘルプ センターを使用して、よくある質問への回答やソフトウェアの使用方法に関するチュートリアルを確認することもできます。
Autodesk Construction Cloud ゼネコン向けソフトウェアは、ユーザ数無制限、ドキュメント ストレージ数無制限、クラス最高のサポートを含む透明性の高い価格設定モデルを採用しているため、年間ソフトウェア使用量の予算を正確に立てることができます。詳細については、価格設定ページまたは営業担当者に連絡をご覧ください。
Autodesk Construction Cloud ゼネコン向けソフトウェアでは、さまざまなレポートを生成することができます。これには、プロジェクト状況の更新、財務サマリー、進行報告、コスト見積、在庫追跡などが含まれます。このデータは、プロジェクトについて十分な情報に基づいた意思決定を行い、期限内および予算内でプロジェクトを成功させるために活用できます。
はい、Autodesk Construction Cloud ゼネコン向けソフトウェアは、他のツールやシステムと統合できます。Autodesk Connect には、ビジネスに不可欠なシステムとの 200 を超える統合機能があらかじめ用意されています。これにより、複数のツールを 1 つのプラットフォームに統合し、プロジェクト管理のワークフローを効率化することができます。