ゼネコン向けソフトウェア

オフィスと現場の両方に対応した施工管理プラットフォームで、プロジェクト、コスト、安全性、品質のすべてを一元管理します。

支払活動、提出物、完了プロセスを合理化することで、時間とコストを節約し、優れた完成品を顧客に提供できます。