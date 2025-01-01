Autodesk Construction Cloud Logo
ゼネコン向けソフトウェア

設計から完了まで、自信を持って施工できます。

オートデスクなら、高品質なプロジェクトを期限どおりに予算内で遂行できます。

200 万以上のプロジェクトで建設業者から信頼されているゼネコンのソフトウェア
オートデスクとともに施工する。

オートデスクのゼネコン向けソフトウェアは、プロジェクト チームのすべてのメンバーに適切なデータを提供し、より早く、より安全に、より持続可能な意思決定を行うことができます。

干渉部位が低減し、施工が増加

設計から施工までをシームレスにつなげることで、オートデスクならではの計画、建築、納品をクライアントにお届けします。

チーム メンバー全員の情報を共通のデータ環境に取り込み、ファイル、図面、ドキュメントを簡単に共有できます。

的確な判断を下す

AI を活用した洞察と予測解析により、組織のあらゆるレベルでの意思決定を強化します。

目的別のゼネコン向けソフトウェア

プロジェクトおよびコスト管理
Document Management
設計と調整
入札管理
数量拾い

施工管理を効率化し、収益性を高めます。

オフィスと現場の両方に対応した施工管理プラットフォームで、プロジェクト、コスト、安全性、品質のすべてを一元管理します。

支払活動、提出物、完了プロセスを合理化することで、時間とコストを節約し、優れた完成品を顧客に提供できます。

実績

期限内および予算内に収まるプロジェクト

Autodesk Build でコスト管理を合理化することにより、CPPI 社はプロジェクトを軌道に乗せることができました。

CPPI 社
数量拾いにかかる時間の短縮

施工準備段階のワークフローに BIM データを導入することで、Windover 社は迅速な見積もりが可能になりました。

Windover 社
情報提供依頼の処理時間の短縮

ドキュメントと承認のワークフローを改善することで、KTC 社は時間を節約し、より良い意思決定を行うことができるようになりました。

KTC 社
プロジェクト入札の増加率

入札管理の強化により、Traylor 社はより多くの入札を獲得し、競争上の優位性を高めることができました。

Traylor 社

オートデスクのゼネコン向けソフトウェアがどのように機能するかについて詳しくご覧ください。

業務向けに開発された施工ソフトウェア

オートデスク製品は商業施設、高度な工場や施設、機関、重要なインフラストラクチャの建設に最適なツールです。

商業
インフラストラクチャ
公共施設
工業

あらゆる商業プロジェクトを建設

オートデスクは、より多くの仕事を獲得し、生産性を高め、商業プロジェクトのオーナーを満足させるよう支援します。住宅、オフィス、ホテル、店舗、スポーツ施設、エンターテイメント施設など、どのような建築物でも、オートデスクと連携することで、迅速、正確、高品質な建築が可能になります。

ENR 誌の総合請負業者上位 100 社の 4 分の 3 以上が Autodesk Construction Cloud を選択している理由をご覧ください。

PCL 社はオートデスクを使用して生産性と収益性を向上

PCL Construction 社は Pype を使用して、品質を犠牲にすることなく提出プロセスを自動化しています。

ユーザ事例を読む

DPR 社による Autodesk Takeoff での定量化ワークフローの強化

DPR 社は Autodesk Takeoff を使用して、プロジェクト全体の品質とイノベーションを推進しています。

ユーザ事例を読む

Barton Malow 社による Autodesk Build でのデータ戦略の推進

Barton Malow 社は、Autodesk Build を使用してプロジェクト ライフサイクル全体のデータを統一し、ワークフローを簡素化しています。

ビデオを見る

登録方法は簡単です

ゼネコン向けのよくある質問（FAQ）

Autodesk Construction Cloud ゼネコン向けソフトウェアはプロジェクト管理に役立ちますか?

はい、Autodesk Construction Cloud ゼネコン向けソフトウェアは、プロジェクトの開始から終了までの管理に役立ちます。詳細な予算の作成、経費や材料の追跡、タスクのスケジューリング、スタッフのリソース管理などを支援します。また、すべてのプロジェクト情報を 1 か所に整理しておくことで、チームが常に共通の認識を持つことができるようになります。

Autodesk Construction Cloud ゼネコン向けソフトウェアは、どのようなサポートを提供していますか?

Autodesk Construction Cloud ゼネコン向けソフトウェアは、電話、電子メール、ライブ チャットなど、充実したカスタマー サポートを提供しています。また、オートデスクの包括的なヘルプ センターを使用して、よくある質問への回答やソフトウェアの使用方法に関するチュートリアルを確認することもできます。

Autodesk Construction Cloud ゼネコン向けソフトウェアは高額ですか?

Autodesk Construction Cloud ゼネコン向けソフトウェアは、ユーザ数無制限、ドキュメント ストレージ数無制限、クラス最高のサポートを含む透明性の高い価格設定モデルを採用しているため、年間ソフトウェア使用量の予算を正確に立てることができます。詳細については、価格設定ページまたは営業担当者に連絡をご覧ください。

Autodesk Construction Cloud ゼネコン向けソフトウェアではどのような種類のレポートを生成できますか?

Autodesk Construction Cloud ゼネコン向けソフトウェアでは、さまざまなレポートを生成することができます。これには、プロジェクト状況の更新、財務サマリー、進行報告、コスト見積、在庫追跡などが含まれます。このデータは、プロジェクトについて十分な情報に基づいた意思決定を行い、期限内および予算内でプロジェクトを成功させるために活用できます。

Autodesk Construction Cloud ゼネコン向けソフトウェアは他のアプリケーションと統合できますか?

はい、Autodesk Construction Cloud ゼネコン向けソフトウェアは、他のツールやシステムと統合できます。Autodesk Connect には、ビジネスに不可欠なシステムとの 200 を超える統合機能があらかじめ用意されています。これにより、複数のツールを 1 つのプラットフォームに統合し、プロジェクト管理のワークフローを効率化することができます。