設定可能な建設プロジェクト管理ワークフローはチームのニーズに対応し、オフィスと現場をつないで、プロジェクトを順調に進めます。
最新のスケジュールにリアルタイムにアクセスする。Primavera P6、Microsoft Project、ASTA Powerproject のスケジュールを Autodesk Build に取り込み、すべてのプロジェクト関係者が一元化された環境でスケジュール データにアクセスし、コラボレーションできるようになります。現場からスケジュールを表示し、共同作業を行うことで、トレーラから本社に変更が容易に伝わります。
スケジュール データをもっと活用する。カスタム ビューとフィルタを活用して、何千ものアクティビティを分類することができます。コスト管理との統合により、スケジュール データをコスト管理 に取り込み、コストと時間を結びつけて、より正確にキャッシュフローを予測することができます。
設計から引き渡しまでコスト、品質、スケジュール、安全性をまとめて管理できます。オフィスまたは現場で、コラボレーション、データおよび分析情報を一元管理することで、チームの連携が深まり、生産性の向上とリスクの軽減につながります。
建設プロジェクト管理ツールキット
建築情報提供依頼および提出物のテンプレート、プロジェクト管理ワークフロー ガイド、その他をダウンロードできます。オールインワン ツールキット。
施工安全性ツールキット
施工安全性チェックリスト、テンプレート、ワークフロー ガイド、その他をダウンロードできます。オールインワン ツールキット。
建設品質管理ツールキット
建設 QA/QC チェックリスト、テンプレート、ワークフロー ガイドなどをダウンローできます。オールインワン ツールキット。
プロジェクト管理の最適化
建設プロジェクト管理ワークフローの最適化に役立つクラウドベースのプラットフォームについて学習します。
建設の提出物についてのガイド
情報提供依頼のデジタル戦略の作成
情報提供依頼ワークフローの合理化、障壁の特定と排除、および情報提供依頼の優れたデジタル戦略の作成を実行する方法を学習してください。