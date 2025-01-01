最新のスケジュールにリアルタイムにアクセスする。Primavera P6、Microsoft Project、ASTA Powerproject のスケジュールを Autodesk Build に取り込み、すべてのプロジェクト関係者が一元化された環境でスケジュール データにアクセスし、コラボレーションできるようになります。現場からスケジュールを表示し、共同作業を行うことで、トレーラから本社に変更が容易に伝わります。

スケジュール データをもっと活用する。カスタム ビューとフィルタを活用して、何千ものアクティビティを分類することができます。コスト管理との統合により、スケジュール データをコスト管理 に取り込み、コストと時間を結びつけて、より正確にキャッシュフローを予測することができます。