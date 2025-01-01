Autodesk Construction Cloud Logo
プロジェクト管理

ワークフローを合理化し、プロジェクトを管理する

設定可能な建設プロジェクト管理ワークフローはチームのニーズに対応し、オフィスと現場をつないで、プロジェクトを順調に進めます。

プロジェクトをスムーズに進めましょう。

最新のスケジュールにリアルタイムにアクセスする。Primavera P6、Microsoft Project、ASTA Powerproject のスケジュールを Autodesk Build に取り込み、すべてのプロジェクト関係者が一元化された環境でスケジュール データにアクセスし、コラボレーションできるようになります。現場からスケジュールを表示し、共同作業を行うことで、トレーラから本社に変更が容易に伝わります。

スケジュール データをもっと活用する。カスタム ビューとフィルタを活用して、何千ものアクティビティを分類することができます。コスト管理との統合により、スケジュール データをコスト管理 に取り込み、コストと時間を結びつけて、より正確にキャッシュフローを予測することができます。

情報提供依頼をシームレスに管理する

情報提供依頼プロセスの各ステップの明確な責務を指定してコミュニケーションを向上させ、説明責任を果たし、情報提供依頼を解決まで効率的に管理します。

単に情報提供依頼を管理するだけでなく、プロジェクト ライフサイクル全体で情報提供依頼を連結できます。情報提供依頼を他のタスクにリンクして、指摘事項を情報提供依頼、また情報提供依頼を現場変更依頼にエスカレーションし、ワークフローの合理化とデータ損失のリスクを軽減します。

提出物を簡素化する

自動提出ログを使ってプロジェクトの開始を迅速化し、すべての提出物を 1 つの提出ログで効率的に調整、管理できます。実用的な対応で、提出物をレビュー プロセスまで迅速に進めます。

提出リクエストの開始、レビューと承認の管理、承認された提出物情報へのアクセスをモバイル デバイスから実行できます。これにより、プロセスが効率化され、可視化が向上し、現場チームは必要な情報にすぐにアクセスできるようになります。

一元管理されたミーティング

一元管理された建設議事録でチームの連携とプロジェクトの追跡が向上します。

議事録は簡単に管理できます。実行された取り組みを明確に把握し、重要な参照にリンクして、すべてのミーティング記録の履歴を整理した状態で維持できます。必要な情報をいつでも利用できるため、ミーティングはスムーズに進み、生産的で、連携性の高いものになります。

連携ワークフローで段階、チーム、プロジェクト間のコラボレーションを簡素化する

設計から引き渡しまでコスト、品質、スケジュール、安全性をまとめて管理できます。オフィスまたは現場で、コラボレーション、データおよび分析情報を一元管理することで、チームの連携が深まり、生産性の向上とリスクの軽減につながります。

建設の指摘事項を情報提供依頼へ
指摘事項を情報提供依頼に引き上げ

指摘事項から情報提供依頼を直接作成することで、データ入力の重複を削減し、2 つのレコード間に双方向リンクを作成できます。

建設議事録
ミーティングに参照をリンク

ドキュメントと図面を添付して、重要な情報の可視性を高めます。指摘事項と情報提供依頼もミーティング項目に直接リンクできます。

建設進捗の追跡
マークアップで進捗を追跡

現場とオフィスをつなぎます。現場チームはモバイル デバイスから、シートで直接進捗を追跡できるようになります。

プロジェクト管理の利用をスタート

建設プロジェクト管理ツールキット

建築情報提供依頼および提出物のテンプレート、プロジェクト管理ワークフロー ガイド、その他をダウンロードできます。オールインワン ツールキット。

施工安全性ツールキット

施工安全性チェックリスト、テンプレート、ワークフロー ガイド、その他をダウンロードできます。オールインワン ツールキット。

建設品質管理ツールキット

建設 QA/QC チェックリスト、テンプレート、ワークフロー ガイドなどをダウンローできます。オールインワン ツールキット。

プロジェクト管理の最適化

建設プロジェクト管理ワークフローの最適化に役立つクラウドベースのプラットフォームについて学習します。

建設の提出物についてのガイド

建設の提出物についてのガイド

情報提供依頼のデジタル戦略の作成

情報提供依頼ワークフローの合理化、障壁の特定と排除、および情報提供依頼の優れたデジタル戦略の作成を実行する方法を学習してください。

