すべての提出物を 1 つの提出ログで効率的に作成、調整、管理できます。
個々の提出項目を簡単に作成および整理し、提出物のレビュー プロセスを実用的かつ矛盾のないやり方で効率的に進めることができます。
レビュー中に共同レビュー担当者を追加して、必要なすべてのチーム メンバーにレビューとコメントの機会を与えることで、レビュー プロセスを合理化します。
自動提出ログを活用してプロジェクトをすばやく開始することができます。Pype の AutoSpecs で仕様書を解析し、きわめて正確な提出記録を数分で作成できます。
アクションの提出物、製品、終了提出物、QA/QC 要件などすべてが手元にあるので、建設提出物プロジェクト要件のさらに細かい部分まで把握できます。
提出物の進行状況をシームレスに追跡し、レビューできます。提出項目がワークフロー内を移動すると、移行日が自動的に追跡および表示されます。
[プロジェクト ホーム]に表示される提出物で、自分またはプロジェクト全体に割り当てられている提出物を追跡し、[最近のアクティビティ]ログで最近完了した建設提出物を確認できます。
提出物が承認されるとすぐにモバイル アプリでアクセスできるようになるため、現場チームは常に最新の情報を利用して正確に建築できます。