確約事項を明確に把握し、すべてのミーティング記録の履歴を整理しておくことでそれぞれのミーティングの生産性を高めることができます。
チームの連携とプロジェクトの追跡を改善します。設計コラボレーション、モデル調整、建設のいずれでも、ミーティングと議事録を一元管理できます。
議題の作成、フォローアップのスケジュール、電子メール通知の送信、仮想ミーティングの統合、およびすべてのミーティング記録の履歴整理が可能です。
決定事項を実行可能にし、説明責任を持たせます。ミーティング中に確定した決定実行を把握し、個人、役割、または会社を特定の項目に割り当てることで次のステップを作成します。
未完了のアクション項目がフォローアップ ミーティングに自動的に入力され、アクション項目を完了まで簡単に追跡できます。
最も注目する必要がある事項を目立たせます。ドキュメント、シート、指摘事項、および情報提供依頼をミーティング項目に直接リンクして、情報にアクセスしやすくします。
チーム メンバーは、検索およびフィルタ機能を使ってすべての情報を簡単に検索できます。
現場およびオフィスで重要なミーティング情報をいつでも利用できるようにします。
モバイルの[議事録]でミーティングの議題や記録にアクセスして、リンクされている項目を表示し、ミーティングのタイトルを検索して必要な情報をすばやく得ることができます。