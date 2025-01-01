建設情報提供依頼を 1 つのプラットフォームで管理してワークフローを合理化することで、データ損失のリスクを軽減し、プロジェクト ライフサイクル全体で情報提供依頼を他のタスクに結び付けることができます。
Web とモバイルで建設情報提供依頼をシームレスに作成し、2D ドキュメントまたは 3D モデルの特定の領域にポストしたり、複数のプッシュピンまたはマークアップを追加したり、現場で写真を撮影してそれらを情報提供依頼に直接リンクすることで、重要なコンテキストを提供し情報提供依頼を迅速に解決できます。
1 つのサイズではすべてに適合しません。複数ステップのレビューで、自分のプロジェクトまたは会社のニーズに合わせて建設情報提供依頼ワークフローをカスタマイズできます。情報提供依頼の提出、作成、対応、承認を実行できるユーザのコントロールを含め、個々のユーザ、役割、または会社の情報提供依頼アクションを指定します。
ワークフローを合理化し、すべての重要な情報にアクセスできるようにします。プロジェクト ライフサイクル全体の指摘事項、情報提供依頼、および変更指示を連携します。
指摘事項を建設情報提供依頼にエスカレーションするか、指摘事項を既存の情報提供依頼にリンクして、データ入力の重複を防ぎます。変更指示の発生元を追跡するには、情報提供依頼から現場変更依頼を作成するか、既存の情報提供依頼を現場変更依頼にリンクします。
情報提供依頼が存在するワークフロー内の場所、次のステップの内容、説明責任があるユーザをすばやく把握できます。
色分けされたインジケータで建設情報提供依頼のステータスを確認したり、割り当て先を特定したり、ボタンをクリックして情報提供依頼のプロセスをシームレスに進めることができます。
導入しやすく細かい設定が可能なソリューションで建設業者向けに幅広く、奥深い、業務に関連したツールのセットを提供する包括的な現場管理およびプロジェクト管理ソフトウェアです。