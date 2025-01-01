ワークフローを合理化し、すべての重要な情報にアクセスできるようにします。プロジェクト ライフサイクル全体の指摘事項、情報提供依頼、および変更指示を連携します。

指摘事項を建設情報提供依頼にエスカレーションするか、指摘事項を既存の情報提供依頼にリンクして、データ入力の重複を防ぎます。変更指示の発生元を追跡するには、情報提供依頼から現場変更依頼を作成するか、既存の情報提供依頼を現場変更依頼にリンクします。