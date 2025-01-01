どこでも、いつでも、どのデバイスでも図面を簡単に検索して、連携して作業することができます。チームは必要な情報にいつでもアクセスできます。現場チームは、オンラインまたはオフラインで最新の設計ファイルをすばやく表示できます。
シートのテキスト検索機能、お気に入りのマーク、タグの作成、バージョン セットの選択、およびフィルタと並べ替えを使用して、チームは必要な情報を必要なときに検索できます。
編成の標準化のため、シートのカスタムの順序を作成できます。分野の編成をアップロードされた順序または別のカスタム順序のいずれかにして、チームが正しい図面をすばやく検索できるようにします。
シンプルかつ迅速なアップロード プロセスでシートをすばやくチームに公開および配布できます。OCR 技術により、シートをスキャン、リンク、およびラベル付けして最適化し、どのデバイスにもすぐにロードできます。また、モバイルへの自動同期により、チームは常に最新情報を利用できます。
マークアップを作成して公開し、チーム全体と共有して、連携を高めることができます。シェイプ ツールやテキスト ボックス ツールを使って詳細を伝えたり、シートから直接ドキュメントまたは情報提供依頼へのハイパーリンクを設定したり、指摘事項をピンで固定したり、写真を追加したり、較正ツールで計測することがきます。
自動バージョン付けにより、チームは最新図面に基づいて作業することができます。自動的にハイパーリンク化されるシートの吹き出しを使って、チームは 1 回のクリックで別のシートと比較したり、別のシートにジャンプできます。
建設業者向けの幅広く、奥深い、業務に関連したツールのセットを提供する包括的な現場管理およびプロジェクト管理ソフトウェアです。