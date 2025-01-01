マークアップを作成して公開し、チーム全体と共有して、連携を高めることができます。シェイプ ツールやテキスト ボックス ツールを使って詳細を伝えたり、シートから直接ドキュメントまたは情報提供依頼へのハイパーリンクを設定したり、指摘事項をピンで固定したり、写真を追加したり、較正ツールで計測することがきます。