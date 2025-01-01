Autodesk Construction Cloud Logo
ファイル

1 つの連携されたデータ環境内のどこからでもファイルの整理、配布、共有が可能

クラウドベースのドキュメント管理ソリューションを使うと、すべてのプロジェクト チームが必要な情報にアクセスできます。コラボレーション ツール、カスタマイズ可能な共有および権限ツール、および統合によって、プロセスを簡略化し、時間を節約できます。

必要な情報をすばやく検索する

強力な検索およびフィルタ ツールを使って、チームは情報をすばやく検索できます。ファイルのタイプ、バージョン、カスタム属性および PDF コンテンツに基づいて検索およびフィルタを実行して、検索結果を絞り込むことができます。

情報を安全かつシンプルに共有する

プロジェクト、フォルダ、およびサブフォルダ レベルで包括的な権限ツールを使うと、適切な人物が適切な情報にアクセスできます。プロジェクト チーム全体がアクセスする必要のあるファイルを「For the Field」フォルダからの権限なしで自動的に同期して、簡単にモバイル表示できます。

チーム同士が連携し、コミュニケーションを図ることができます。

指摘事項を作成したり、マークアップを共有したり、ファイルを比較したり、パブリック共有、有効期限、バージョン セットなどのカスタマイズ可能なリンク共有オプションを利用できます。

建設設計レビューをスピードアップする

マークアップやバージョン比較などのコラボレーション ツールを使って、建設中に遅延やコスト超過が発生する前に、重要な設計とエンジニアリングの問題を特定し、優先順位を設定できます。

統合によりアップロードを合理化する

ネイティブな統合により Revit や AutoCAD などのオートデスク ツールから 2D または 3D ファイルをシームレスに送信するか、コンピュータから直接ドラッグ アンド ドロップできます。Desktop Connector を使って、デスクトップから直接、ファイルを確認、保存、移動、名前変更、削除できます。

ファイルの詳細を確認する

建設業者向けの幅広く、奥深い、業務に関連したツールのセットを提供する包括的な現場管理およびプロジェクト管理ソフトウェアです。

単一のオンライン ソリューションで、より正確な 2D 数量拾いを行い、3D モデルから自動で数量を生成できます。

デスクトップとクラウドの両方で統合されたモデル の集約、干渉の解決処理、指摘事項の追跡により、 設計チームと建設チームの連携を実現します。

