クラウドベースのドキュメント管理ソリューションを使うと、すべてのプロジェクト チームが必要な情報にアクセスできます。コラボレーション ツール、カスタマイズ可能な共有および権限ツール、および統合によって、プロセスを簡略化し、時間を節約できます。
強力な検索およびフィルタ ツールを使って、チームは情報をすばやく検索できます。ファイルのタイプ、バージョン、カスタム属性および PDF コンテンツに基づいて検索およびフィルタを実行して、検索結果を絞り込むことができます。
プロジェクト、フォルダ、およびサブフォルダ レベルで包括的な権限ツールを使うと、適切な人物が適切な情報にアクセスできます。プロジェクト チーム全体がアクセスする必要のあるファイルを「For the Field」フォルダからの権限なしで自動的に同期して、簡単にモバイル表示できます。
指摘事項を作成したり、マークアップを共有したり、ファイルを比較したり、パブリック共有、有効期限、バージョン セットなどのカスタマイズ可能なリンク共有オプションを利用できます。
マークアップやバージョン比較などのコラボレーション ツールを使って、建設中に遅延やコスト超過が発生する前に、重要な設計とエンジニアリングの問題を特定し、優先順位を設定できます。
ネイティブな統合により Revit や AutoCAD などのオートデスク ツールから 2D または 3D ファイルをシームレスに送信するか、コンピュータから直接ドラッグ アンド ドロップできます。Desktop Connector を使って、デスクトップから直接、ファイルを確認、保存、移動、名前変更、削除できます。