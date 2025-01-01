プロジェクト、フォルダ、およびサブフォルダ レベルで包括的な権限ツールを使うと、適切な人物が適切な情報にアクセスできます。プロジェクト チーム全体がアクセスする必要のあるファイルを「For the Field」フォルダからの権限なしで自動的に同期して、簡単にモバイル表示できます。