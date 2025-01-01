一元管理の設定可能なプラットフォームでオーナーの支払いの追跡を改善し、予算をリアルタイムで管理できます。
会計システムと連動するカスタムの予算構造と分類構成を作成できます。
予算列内で並べ替え、名前変更、またはカスタム計算の作成を行って、最も重要な予算情報を示します。
予算からメイン契約を簡単に作成し、オーナーおよび会社の要件に従って設定することができます。
価格表を自動的に生成および定義し、オーナーの支払い条件を設定してメイン契約とサプライヤ契約を結び付けることができます。
すべての重要なドキュメントを提供してオーナーへの支払い請求プロセスを合理化できます。
すべてのサプライヤ支払い請求、経費、およびバックアップ シートをすばやく照合して基盤を提供し、オーナー支払いを完全に実行できます。
ワークフローをプラットフォームに取り込んでスピードアップし、オーナーとの連携を強化できます。
権限を管理し、支払い請求の表示、承認、または却下、および変更指示の受け入れまたは却下ができる権限をオーナーに与えます。
建設関連コストのデータのビューを拡張して、データを深く理解できます。
保存されたビューを作成して、実績を追跡し、カスタム列を利用して実行コスト、最終コスト、および差額をより正確に予測し、コスト予測を向上させることができます。
導入しやすく細かい設定が可能なソリューションで建設業者向けに幅広く、奥深い、業務に関連したツールのセットを提供する包括的な現場管理およびプロジェクト管理ソフトウェアです。