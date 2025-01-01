すべてのサブコンとサプライヤの建設関連の経費を一元管理プラットフォームで管理および追跡して、信頼できる一元的な情報ソースを構築し、透明性を高め、コスト管理を改善できます。
サプライヤ契約を簡単に作成、編集、および表示し、それらをメイン契約に結び付けます。
契約ジェネレータで、付録を 1 つのパッケージにまとめ、共有、ダウンロードして、電子署名用に送信できます。
サプライヤの支払い請求を 1 つのプラットフォームで管理します。
建設関連の支払いのすべてを、完了すべき作業の合計と照らし合わせて視覚化および追跡し、承認されたサプライヤの変更指示を自動的に組み込んだり、支払い請求を Excel に簡単に書き出すことができます。
建設プロジェクトのコストを追跡して透明性、説明責任、およびコントロールを強化します。
社内コストまたはサプライヤの請求書を注文書と照合し、それらを建設予算に結び付けます。ステータスを割り当て、支払い金額、支払い先、および支払い日を伝えることができます。
サプライヤおよびサブコンによるワークフローをプラットフォームに統合して合理化します。
権限をコントロールし、契約のレビュー、SOV の作成、RFQ への応答、支払い請求の送信、変更指示の表示を行うためのアクセス権をサプライヤに付与します。
導入しやすく細かい設定が可能なソリューションで建設業者向けに幅広く、奥深い、業務に関連したツールのセットを提供する包括的な現場管理およびプロジェクト管理ソフトウェアです。