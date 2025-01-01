建設プロジェクト予算全体に対する変更の影響を明確に可視化し、1 つのプラットフォームで変更指示プロセスのあらゆる面を管理することもできます。
すべての現場変更依頼、そのタイプ、範囲、ソース、ステータス、コスト関連の影響を一目で確認できます。
オールインワンの変更指示管理ソフトウェアを使って、コスト項目を階層型構造に関連付けて変更の影響を詳細に示し、予算項目および契約に結び付けることができます。
上流工程と下流工程の変更指示ワークフローを合理化することで、説明責任が明確になり、見過ごされることがなくなります。
プロジェクトとコスト管理を結び付けて、情報提供依頼を現場変更依頼に引き上げ、建設設計変更の発生元を追跡できます。
高品質な建設設計変更ドキュメントを迅速に提出できます。カスタムのドキュメント テンプレートを利用して、配布用の標準ドキュメント形式を作成します。
時間を節約し、変更指示プロセスで必要なドキュメントを自動生成できます。
変更の影響を即座に確認し、プロジェクトの財務状況をリアルタイムで把握できます。承認された変更指示データは、予算および関連の支払い請求に自動的に同期されます。
承認された変更指示によるコストへの影響を調整すると、遅延が生じることがよくあります。変更指示が発生したときにコストへの影響を迅速に検証することで、プロジェクトを継続して進めることができます。
現場変更依頼が認識されると、RFQ が 1 つのシンプルなワークフローで複数のサプライヤに送られます。サプライヤをコーホートにグループ分けして、プロセスを簡素化し、適切なサプライヤに通知が届くようにします。
導入しやすく細かい設定が可能なソリューションで建設業者向けに幅広く、奥深い、業務に関連したツールのセットを提供する包括的な現場管理およびプロジェクト管理ソフトウェアです。