既定のテンプレートから建設レポートを作成し、必要なプロジェクト データを使ってそれらを数分でカスタマイズできるので、時間を大幅に短縮できます。現場のレポートをすばやく作成し、プロジェクトの指摘事項、トレンド、およびパターンを可視化して、プロジェクトの結果を最適化できます。
調整、コスト、情報提供依頼、議事録などの定期レポートをスケジュールすることで、チームに時間的な余裕ができます。頻度、開始日と終了日を選択し、名前、会社、および役割に基づいて受信者を割り当てるほか、メールでプロジェクト外のユーザと共有できます。
新しいレポートまたは古いレポートを直接ダウンロードできるのに加え、それらのレポートを他のチーム メンバーやプロジェクト関係者と共有できます。レポートの集約リストでプロジェクト チームはトレンドを即座に把握し、今後のプロジェクトでより効率的な業務を実装できます。