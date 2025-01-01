Autodesk Construction Cloud Logo
建設向け日次レポート アイコン - 折れ線グラフとその下のテキスト。
レポート

強力で実用的なレポートを作成する

既定のテンプレートから建設レポートを作成し、必要なプロジェクト データを使ってそれらを数分でカスタマイズできるので、時間を大幅に短縮できます。現場のレポートをすばやく作成し、プロジェクトの指摘事項、トレンド、およびパターンを可視化して、プロジェクトの結果を最適化できます。

設定可能なテンプレートで時間を節約する

調整、コスト、情報提供依頼、議事録などの定期レポートをスケジュールすることで、チームに時間的な余裕ができます。頻度、開始日と終了日を選択し、名前、会社、および役割に基づいて受信者を割り当てるほか、メールでプロジェクト外のユーザと共有できます。

triangle

定期レポートを自動化する

triangle

プロジェクトの可視性を改善する

新しいレポートまたは古いレポートを直接ダウンロードできるのに加え、それらのレポートを他のチーム メンバーやプロジェクト関係者と共有できます。レポートの集約リストでプロジェクト チームはトレンドを即座に把握し、今後のプロジェクトでより効率的な業務を実装できます。

triangle

レポートの詳細を確認する

