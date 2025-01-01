Construction IQ に組み込まれている機械学習と AI 機能を利用して、コスト、スケジュール、品質、および安全性に対するリスクを予測、回避および管理できます。
[設計レビュー リスク要因]で、プロジェクト リーダーは、設計指摘事項が建設時に時間のかかる情報提供依頼やコストのかかる下流の変更となる前に、日々のアクションにおいて優先順位を付けて解決できます。
[情報提供依頼リスク要因]で、チームはプロジェクト コストとスケジュールに最大のリスクをもたらす情報提供依頼を特定し、それらを根本原因、分野、および建材別に分類できます。設計指摘事項を早い段階で把握し、リスクを特定して、情報提供依頼に適切な優先順位を設定します。
[品質リスク要因]で、プロジェクト リーダーは高リスクの品質問題とアクションを把握し、リスクを軽減して品質管理を維持し、指摘事項のステータス、アクティビティ、品質チェックリストの適合性もモニタできます。
[安全性リスク要因]で、プロジェクト リーダーはプロジェクトの高リスク領域を簡単に把握して、重大なインシデントが発生する前に即座にアクションを実行して安全に関する問題行動と危険を解決できます。