[情報提供依頼リスク要因]で、チームはプロジェクト コストとスケジュールに最大のリスクをもたらす情報提供依頼を特定し、それらを根本原因、分野、および建材別に分類できます。設計指摘事項を早い段階で把握し、リスクを特定して、情報提供依頼に適切な優先順位を設定します。