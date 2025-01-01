Autodesk Construction Cloud は、使いやすくてパワフルな、業界最高クラスの性能を備えたソフトウェアです。計画から施工、運用まで、全プロセスを通してオフィスと現場のチームをつなぎます。
建設プロジェクトにおいて、孤立した作業環境はあり得ません。データがサイロ化するリスクや、コミュニケーションが行き違いとなるリスクを回避するには、プロジェクト チーム全体でプロジェクト関連の重要なドキュメントやデータを共有し、コラボレーションできる環境が重要です。
Autodesk Construction Cloud は、プロジェクトの重要な各ワークフローの各ニーズに対応するように設計されたソフトウェア シリーズのソリューションです。各ソフトウェアは作業時間の短縮、透明性の向上、使いやすさを第一に開発されています。
入念に設計されたツール セットが、重要な課題を解決し、ビジネスに変革をもたらします。
建築設計者、エンジニア、そしてプロジェクト チームの関係者全体で設計を共有・調整しながらコラボレーションできます。プロジェクトの全フェーズを通して、場所を選ばずどこからでもアクセスし、連携してプロジェクトを進めることができます。設計開発プロセスがシンプルになるほか、設計コラボレーションの質が向上し、竣工時にはすべての情報を引き渡すことができます。設計チームと施工チームの連携が強化され、両者の間でプロジェクトの透明性が高まります。
Autodesk Construction Cloud を利用すると、設計ビジョンやドキュメントから、建設のライフサイクル全体にわたって活用できるデータ アセットを取得できます。
着工前に成功に向けてプロジェクトを準備します。設計の品質と施工性を向上させ、正確な数量拾いを作成し、各プロジェクトに最適な建設業者を見つけます。業界最大規模の建設業者ネットワークやベンダーの適格性審査を利用して、あらゆるプロジェクトのリスクを軽減できます。手動のタスクを自動化し、全プロジェクト関係者間の連携を促進するクラウドベースの技術を使って、成功を後押しします。
施工準備チームは、Autodesk Construction Cloud ソリューションで調整、モデルの条件設定、数量拾い、入札管理、適格性審査を効率的に行って、設計意図の実行、競争力のある入札、財務リスクの軽減、利益の向上を実現できます。
建設プロジェクトはしばしば、各フェーズが分断された環境で進められています。しかしこのような方法では、各関係者にとってプロジェクト全体が不明瞭となり、成果をコントロールすることなどできません。連携に関する問題、オフィスと現場の間で交わされる情報要求依頼や進捗確認、機械学習によるデータ解析…。こうした要素は、コストやスケジュールはもちろん、あらゆる作業の品質と安全性に影響します。
Autodesk Construction Cloud は、こうした問題を解決するソリューションです。情報のサイロ化を解消し、作業フェーズ間での情報共有を可能にし、プロジェクト データから実用的な情報を引き出します。
設計と施工のプロセスで作成された BIM アセット データを、建物の運用に活用できます。保守のチェックリスト、集計表、履歴などへのアクセスや、モデルの表示が可能になります。プロジェクト チーム全員が共通のデータ プラットフォームで作業するため、オーナーはプロジェクトの進行状況や、変更点、問題などを確認できます。
Autodesk Construction Cloud は、プロジェクトの可視性を向上させることで成果の予測可能性を高め、収益性の高いプロジェクトを実現します。
包括的な現場管理およびプロジェクト管理ソフトウェアには、建設業者向けの連携したツール セットが用意されています。
単一のソリューションで、正確な 2D 数量拾いを行い、3D モデルから自動で数量を生成できます。
プロジェクト チームとデータを連携して、リスクを低減し、品質を向上させ、予算とスケジュールの範囲内でプロジェクトを完了させることができます。
