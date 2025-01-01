建設プロジェクトにおいて、孤立した作業環境はあり得ません。データがサイロ化するリスクや、コミュニケーションが行き違いとなるリスクを回避するには、プロジェクト チーム全体でプロジェクト関連の重要なドキュメントやデータを共有し、コラボレーションできる環境が重要です。

Autodesk Construction Cloud は、プロジェクトの重要な各ワークフローの各ニーズに対応するように設計されたソフトウェア シリーズのソリューションです。各ソフトウェアは作業時間の短縮、透明性の向上、使いやすさを第一に開発されています。

入念に設計されたツール セットが、重要な課題を解決し、ビジネスに変革をもたらします。