建設のコラボレーション

現場専用の設計

建設現場とそれ以降の段階におけるコラボレーションを改善するモバイルベースのパワフルかつシンプルな設計です。

いつでもどこでも情報にアクセス

現場で必要なすべてのプロジェクト情報にアクセスして、最新バージョンの図面で作業を進めることができます。

インターネットに接続できない場合でも、指摘事項、情報提供依頼、チェックリスト、提出物、アセットを簡単に作成し、追跡できます。

現場で問題になっているあらゆる状況を把握する

現場における監視結果を数個のクイック ステップで記録できます。

マークアップの作成でも、写真のアップロードでも、あるいは指摘事項の作成でも、ただちにアクションを実行し、関連のプロジェクト関係者に自動的に通知して、コミュニケーションと問題解決をスピードアップします。

建設アプリ上の現場の安全上の指摘事項

コンテキストで設計を表示する

モバイル デバイスから直接 2D および 3D モデルに簡単にアクセスできるので、どこでも設計作業を進めることができます。

現場ですべてのモデルを自由に表示できるので、自信を持って建築作業を進め、コンテキストを完全に把握できます。

建設アプリでの建設図面と 3D モデル

必要なすべての建設コラボレーション ツールをモバイルで利用する

必要なすべての現場とのコラボレーション機能にモバイル デバイスからオンラインでもオフラインでもアクセスできます。

建設写真のアイコン
写真とビデオ

写真をチェックリスト、日次レポート、指摘事項、および情報提供依頼に添付して、ビジュアル コンテキストを提供します。

建設指摘事項管理のアイコン
一元化された指摘事項管理

1 つのモバイル指摘事項リストからすべての指摘事項を作成して割り当て、追跡できます。

アセット トラッキング現場とのコラボレーションのアイコン
アセットと機器のトラッキング

資材、システム コンポーネント、機器を含むプロジェクト アセットを現場から直接追跡および管理できます。

"すべてはワークフローに集約されます。図面のレビューをすばやく簡単に行う機能、マークアップ機能、すべての情報提供依頼と提出物を表示できる機能があり、あらゆるものがリンクされています。"

- Dome Construction 社 現場監督 Kaitlin Frank 氏

現場とのコラボレーションをさらに上のレベルに。

新技術の実装

建設プロジェクト管理ワークフローの最適化に役立つクラウドベースのプラットフォームについて学習します。

建設業におけるコラボレーションについてのガイド

建設のコラボレーションの課題、メリット、および重要な成功要因をご確認ください。

建設コミュニティを見つける

お客様同士の連携、概念化、成長を目的としたオンラインの建設コミュニティです。

