建設のコラボレーション

建設現場とそれ以降の段階におけるコラボレーションを改善するモバイルベースのパワフルかつシンプルな設計です。
現場で必要なすべてのプロジェクト情報にアクセスして、最新バージョンの図面で作業を進めることができます。
インターネットに接続できない場合でも、指摘事項、情報提供依頼、チェックリスト、提出物、アセットを簡単に作成し、追跡できます。
現場における監視結果を数個のクイック ステップで記録できます。
マークアップの作成でも、写真のアップロードでも、あるいは指摘事項の作成でも、ただちにアクションを実行し、関連のプロジェクト関係者に自動的に通知して、コミュニケーションと問題解決をスピードアップします。
モバイル デバイスから直接 2D および 3D モデルに簡単にアクセスできるので、どこでも設計作業を進めることができます。
現場ですべてのモデルを自由に表示できるので、自信を持って建築作業を進め、コンテキストを完全に把握できます。
必要なすべての現場とのコラボレーション機能にモバイル デバイスからオンラインでもオフラインでもアクセスできます。
写真をチェックリスト、日次レポート、指摘事項、および情報提供依頼に添付して、ビジュアル コンテキストを提供します。
1 つのモバイル指摘事項リストからすべての指摘事項を作成して割り当て、追跡できます。
資材、システム コンポーネント、機器を含むプロジェクト アセットを現場から直接追跡および管理できます。
現場とのコラボレーションをさらに上のレベルに。
