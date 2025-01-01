現場の状況をとらえ、建設写真にタグを追加してより明確なコンテキストを提供します。ギャラリーを使用して情報をすばやく見つけ、写真レポートを生成できます。
フォト ギャラリーを利用して、すべての写真、ビデオ、および 360 度イメージを 1 つの場所に保存します。マップ ビューと詳細なフィルタリングを使用して、必要なビジュアル情報を見つけることができます。
写真とビデオをフォーム、指摘事項、情報提供依頼、および提出物にアタッチします。現場の状況をとらえ、現場にいないチーム メンバーに詳細な情報を提供できます。
ギャラリーで現場の画像をクリックすると、そのコンテキストが表示されます。画像に関連する指摘事項、フォーム、アセット、シートまたは情報提供依頼があるかどうかすぐに確認し、クリックして詳細を確認できます。
建設プロジェクトで使用する写真タグを作成します。チーム メンバーが写真のコンテキストをすぐに理解できるように、関連タグを画像に追加します。ギャラリーをタグでフィルタリングして時間を節約できます。
写真、ビデオ、および 360 度イメージのレポートを生成し、プロジェクト外の他の関係者とも共有できます。特定の時間範囲または写真タイプでフィルタして、レポートに必要な画像をすぐに見つけることができます。