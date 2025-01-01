インフラ建設でチームをつなげます。
インフラ建設の道を切り開く革新者には、チーム、ワークフロー、およびデータを結び付けるための最先端ソリューションが必要です。次世代技術、専門家と企業の堅牢なネットワーク、および優れた予測分析機能を備える Autodesk Construction Cloud はインフラ建設ビジネスに成功をもたらします。
場所、段階、または役割に関係なく設計コラボレーションを実現します。
ゼネコンとサブコンを結び付け、入札を比較し、連携することで結果をより早く出します。
リスク プロファイル、財務状況の比較、および安全性に関する履歴でサブコンの適格性を審査します。
設計チームと建設チームを共通のデータ プラットフォームで結び付けます。
常に適切な平面図とドキュメントを使って手戻り作業やミスを回避します。
初日から保守を開始するために必要な情報を行政機関に提供します。
特定のプロジェクト要件に最適な建設業者とベンダーを特定できます。
すべてのプロジェクト チームがどのデバイスからでも必要な情報にアクセスできます。
すべてのプロジェクト情報にアクセスできれば、現在の平面図セットにかかわるプロジェクト チーム全体を 1 つにまとめることができます。
行政機関に必要な情報を提供し、初日からシームレスな保守を開始できます。
コラボレーションの向上と公共事業予算の保護
コラボレーションを強化し、公共事業予算を保護するために Autodesk Construction Cloud の導入に踏み切る業界トップのインフラ建設チームが増えています。
コラボレーションとコミュニケーションを改善したコペンハーゲン地下鉄
コペンハーゲン地下鉄は、Autodesk Build を使用してワークフローをデジタル化し、チームがより効率的に作業できる接続されたエクスペリエンスを実現することで、地下鉄の駅の建設を納期と予算内で実現できるようになりました。
効率、連携、コミュニケーションを改善した Movares 社
Movares 社は、プロジェクト間でチームの作業方法に一貫性を持たせ、国際的な規制に準拠するため、 Autodesk Build により標準化を行いました。
Traylor Bros. 社、さらなる受注を獲得
Traylor Bros. 社は BuildingConnected を利用して見積もり件数を増やし、競争力のある入札を実現し、より多くの仕事を獲得しています。
高速道路の成功: 道路インフラの改善方法
新しい eBook をダウンロードして、困難なインフラ変革に乗り出した企業の事例をご覧ください。
A Long Road Ahead: America’s Growing Infrastructure Needs
オートデスクは、United for Infrastructure の Presidential Candidates Forum on Infrastructure, Jobs and the Economy を支援しました。