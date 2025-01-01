交通局、コンサルタント、および建設会社は現場施工ソフトウェアを使用して、プロジェクト業務の改善、コストの削減、および関係者間の関係の管理を行います。

Autodesk Build の導入により、Fredon 社はオーストラリア最大のインフラ プロジェクトである WestConnex の効率的な運営を実現しました。