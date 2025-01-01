Autodesk Construction Cloud Logo
インフラストラクチャ

インフラ建設でチームをつなげます。

Autodesk Construction Cloud を使って獲得案件の増加、リスクの削減、安全性の向上を実現する行政機関、建設会社、およびコンサルタント

インフラ建設の道を切り開く革新者には、チーム、ワークフロー、およびデータを結び付けるための最先端ソリューションが必要です。次世代技術、専門家と企業の堅牢なネットワーク、および優れた予測分析機能を備える Autodesk Construction Cloud はインフラ建設ビジネスに成功をもたらします。

設計意図を伝達

場所、段階、または役割に関係なく設計コラボレーションを実現します。

建設業者ネットワークにアクセス

ゼネコンとサブコンを結び付け、入札を比較し、連携することで結果をより早く出します。

リスク分析を迅速化

リスク プロファイル、財務状況の比較、および安全性に関する履歴でサブコンの適格性を審査します。

データ サイロからの脱却

設計チームと建設チームを共通のデータ プラットフォームで結び付けます。

初めから正しく建築する

常に適切な平面図とドキュメントを使って手戻り作業やミスを回避します。

現況図面を作成して引き継ぎを容易にする

初日から保守を開始するために必要な情報を行政機関に提供します。

"Autodesk Construction Cloud を使って、プロジェクト データへのリアルタイム アクセスにより設計意図を施工性に結び付けることができます。これにより、プロジェクト関係者間の説明責任が明確になり、プロジェクト リスクを最小限に抑えながら、プロジェクトを予算内でスケジュールどおりに進めることができます。"

- New Mexico DOT 社 テクニカル サポート エンジニア Priscilla Benavides 氏

インフラ革新企業で実証された ROI

週 40

時間のデータ入力を削減

ダラス フォートワース国際空港

65%

情報提供依頼の管理を 65% 削減

KTC 社

150,000

豪ドルの管理費を削減

Fredon 社

一般道路、高速道路、および橋

交通局、コンサルタント、および建設会社は現場施工ソフトウェアを使用して、プロジェクト業務の改善、コストの削減、および関係者間の関係の管理を行います。

Autodesk Build の導入により、Fredon 社はオーストラリア最大のインフラ プロジェクトである WestConnex の効率的な運営を実現しました。

空港と鉄道駅

数十億ドル規模の空港プロジェクトや鉄道プロジェクトの場合、オーナー、ゼネコン、専門技術を持つ請負業者は、共同設計、ドキュメント管理、現場施工に依拠しています。

ダラス フォートワース国際空港では、Autodesk Build を使用して、旅客の移動を妨げることなく日常業務を管理しています。リアルタイムの情報にアクセスすることで、同空港は資本プロジェクトで問題が事前に解決できるようになりました。

ダム、港湾、および水路

3D モデリングおよび建設ソフトウェアを統合して信頼できる一元的な情報ソースを作成し、効率と連携を高め、コミュニケーションを向上させます。

アントワープ ブルージュ港は、Autodesk Construction Cloud を導入してデータを一元化し、グローバルな輸送ルートを接続してデジタル ツインに反映させています。

世界中のインフラ行政機関、コンサルタント、および建設会社が信頼する製品

インフラ建設の主要な機能

入札と適格性審査

特定のプロジェクト要件に最適な建設業者とベンダーを特定できます。

ドキュメント管理

すべてのプロジェクト チームがどのデバイスからでも必要な情報にアクセスできます。

現場とのコラボレーション

すべてのプロジェクト情報にアクセスできれば、現在の平面図セットにかかわるプロジェクト チーム全体を 1 つにまとめることができます。

受け渡しと保守

行政機関に必要な情報を提供し、初日からシームレスな保守を開始できます。

上位 10 中 9 つの ENR 輸送関連ゼネコンが Autodesk Construction Cloud を選ぶ理由を学ぶ

コラボレーションの向上と公共事業予算の保護

コラボレーションを強化し、公共事業予算を保護するために Autodesk Construction Cloud の導入に踏み切る業界トップのインフラ建設チームが増えています。

ブログを読む（英語）

コラボレーションとコミュニケーションを改善したコペンハーゲン地下鉄

コペンハーゲン地下鉄は、Autodesk Build を使用してワークフローをデジタル化し、チームがより効率的に作業できる接続されたエクスペリエンスを実現することで、地下鉄の駅の建設を納期と予算内で実現できるようになりました。

事例を読む

効率、連携、コミュニケーションを改善した Movares 社

Movares 社は、プロジェクト間でチームの作業方法に一貫性を持たせ、国際的な規制に準拠するため、 Autodesk Build により標準化を行いました。

事例を読む

Traylor Bros. 社、さらなる受注を獲得

Traylor Bros. 社は BuildingConnected を利用して見積もり件数を増やし、競争力のある入札を実現し、より多くの仕事を獲得しています。

事例を読む

高速道路の成功: 道路インフラの改善方法

新しい eBook をダウンロードして、困難なインフラ変革に乗り出した企業の事例をご覧ください。

eBook をダウンロード

A Long Road Ahead: America’s Growing Infrastructure Needs

オートデスクは、United for Infrastructure の Presidential Candidates Forum on Infrastructure, Jobs and the Economy を支援しました。

ブログを読む（英語）

