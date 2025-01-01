Autodesk Construction Cloud Logo
公共施設建設

複雑さに対処し、 高品質を実現します。

Autodesk Construction Cloud で公共施設建設の複雑さに対処する

世界最大規模の医療、教育、および行政機関の公共施設と建設会社が Autodesk Construction Cloud を利用して、連携と可視性を向上させて、施設を提供、維持、および復元しています。

複雑さに対応する

モデルを 3D で簡単に可視化し、範囲、変更、および設計意図を把握できます。

影響を最低限に抑える

初めから正しく建設し、学生、患者、および作業者の混乱を回避できます。

可視性の向上

より迅速かつ持続的な技術を導入して現場とオフィスを連携させます。

品質を確保

データ解析を活用して安全と品質に関する問題が生じる前に防ぎます。

リスクを最小化

常に最新の平面図とドキュメントを使って手戻り作業やミスを回避します。

価値を引き出す

建設業者ネットワークを利用して、適切なベンダーの選定や最善の入札判断を行います。

"このプロジェクトでの（オートデスクとの）経験により、CDE を所有し、その中でプロセス構築に貢献すれば、より良い結果が得られることが分かりました。これにより、将来の建設により簡単に関与し、トラストに有益なデータを確実に収集できるようになります"

- Claire Orchard 氏、ミルトン ケインズ大学病院、デジタル イノベーション担当部長

医療

建設プロセスをデジタル化して、可視性と連携を向上させ、複雑な建設、リノベーション、および保守を行う際に患者の安全を維持できます。

Granger Construction 社は、ミシガン州の複雑な病院プロジェクトの建設に着手した際、Autodesk BIM Collaborate を利用して複数の業者間の調整を改善し、プロジェクトが予算とスケジュール通りに進むようにしました。

教育

永久の遺産を建築しましょう。BIM プロセスを活用して品質を維持し、キャンパスをより効率的に設計、建築、および保守することで、今後 200 年維持できます。

教育施設建設のリーダーである Satterfield & Pontikes Construction 社の成功には、オーナーとの強固な関係が欠かせません。Assemble を使ってより優れた 3D ビジュアライゼーションと透明性のあるプロジェクト詳細を提供して意思決定の迅速化を図り、オーナーの期待に応えることができるようになりました。

行政機関

価値を引き出しましょう。行政機関のオーナーと建設会社は建設技術を活用して、高品質な建設を予算内でスケジュールどおりに進めています。

英国の国民保健サービスが資金提供するミルトン ケインズ大学病院は、患者に対するケアとエクスペリエンスを向上させるために、Autodesk Construction Cloud を導入し、ワークフローをデジタル化してより強固な協力体制を整えました。

世界中のトップの公共施設オーナーおよび建設会社から信頼されている Autodesk Construction Cloud

公共施設建設の主要な機能

入札と適格性審査

特定のプロジェクト要件に最適な建設業者とベンダーを特定できます。

ドキュメント管理

すべてのプロジェクト チームがどのデバイスからでも必要な情報にアクセスできます。

プロジェクト管理

情報提供依頼、提出物、および変更指示のプロセスを 1 つのプラットフォームで簡素化できます。

受け渡しと保守

必要な情報を受け取り、初日からシームレスな運用を行うことができます。

上位 100 の ENR 建設会社の 75% 以上が Autodesk Construction Cloud を選ぶ理由を学ぶ

重複データ入力を排除した Donohoe Construction 社

Donohoe Construction 社は、プロジェクトの財務管理に占める非効率なプロセスの割合が 50% だったところ、Autodesk Build を導入することで時間を節約し、効率性を高めることができました。

事例を読む

高度なモンテッソーリ プロジェクトでシームレスな体験を実現した Miller-Davis Company 社

Autodesk Construction Cloud は、Miller-Davis Company 社が手がけるミシガン州北部の複合学校プロジェクトで、タイトなスケジュールを守り、さまざまな分野のチームと連携する手助けをしました。

事例を読む

施工準備以降で建設データを活用している Joeris 社

施工準備時のデータのモデル化ツールとして Assemble を使用して、Joeris 社はコラボレーションを向上させ、施工準備のタイムラインを短縮しました。

事例を読む

