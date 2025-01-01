建設プロセスをデジタル化して、可視性と連携を向上させ、複雑な建設、リノベーション、および保守を行う際に患者の安全を維持できます。

Granger Construction 社は、ミシガン州の複雑な病院プロジェクトの建設に着手した際、Autodesk BIM Collaborate を利用して複数の業者間の調整を改善し、プロジェクトが予算とスケジュール通りに進むようにしました。