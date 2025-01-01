複雑さに対処し、 高品質を実現します。
世界最大規模の医療、教育、および行政機関の公共施設と建設会社が Autodesk Construction Cloud を利用して、連携と可視性を向上させて、施設を提供、維持、および復元しています。
モデルを 3D で簡単に可視化し、範囲、変更、および設計意図を把握できます。
初めから正しく建設し、学生、患者、および作業者の混乱を回避できます。
より迅速かつ持続的な技術を導入して現場とオフィスを連携させます。
データ解析を活用して安全と品質に関する問題が生じる前に防ぎます。
常に最新の平面図とドキュメントを使って手戻り作業やミスを回避します。
建設業者ネットワークを利用して、適切なベンダーの選定や最善の入札判断を行います。
特定のプロジェクト要件に最適な建設業者とベンダーを特定できます。
すべてのプロジェクト チームがどのデバイスからでも必要な情報にアクセスできます。
情報提供依頼、提出物、および変更指示のプロセスを 1 つのプラットフォームで簡素化できます。
必要な情報を受け取り、初日からシームレスな運用を行うことができます。
重複データ入力を排除した Donohoe Construction 社
Donohoe Construction 社は、プロジェクトの財務管理に占める非効率なプロセスの割合が 50% だったところ、Autodesk Build を導入することで時間を節約し、効率性を高めることができました。
高度なモンテッソーリ プロジェクトでシームレスな体験を実現した Miller-Davis Company 社
Autodesk Construction Cloud は、Miller-Davis Company 社が手がけるミシガン州北部の複合学校プロジェクトで、タイトなスケジュールを守り、さまざまな分野のチームと連携する手助けをしました。
施工準備以降で建設データを活用している Joeris 社
施工準備時のデータのモデル化ツールとして Assemble を使用して、Joeris 社はコラボレーションを向上させ、施工準備のタイムラインを短縮しました。