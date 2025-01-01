Autodesk Construction Cloud Logo
製品
ソリューション
リソース

商業施設建設

使いやすくてパワフルな、業界最高クラスの 性能を備えたソフトウェア。

Autodesk Construction Cloud で商業施設建設をつなぐ

世界をリードするデザイナー、建設業者、およびオーナーは Autodesk Construction Cloud の次世代技術、堅牢な建設業者ネットワーク、および優れた分析情報を利用してビジネスを成功させています。

check-mark
受注増加

施工準備プロセスを合理化し、より多くの入札を作成して、入札精度を向上させます。

-

check-mark
安全面のパフォーマンスを改善

予測分析を利用して安全に関する指摘事項を初期の段階で特定し、現場の安全性を改善できます。

check-mark
データ サイロからの脱却

設計チーム、建設チーム、および運用チームを共通のデータ プラットフォームで結び付けます。

check-mark
作業員の連携

より迅速かつ持続的な技術を導入して現場とオフィスを連携させます。

check-mark
リスクを最小化

常に最新の平面図とドキュメントを使って手戻り作業やミスを回避します。

check-mark
品質を確保

初めから正しく建築することができます。自動干渉検出で現場での干渉を回避します。

Quotation mark

"プロジェクト データには信頼できる一元的な情報ソースが必要です。適切な情報に適切なタイミングでアクセスすることで、現場チームはプロジェクトを効率良く運用し、初めから正しく建築することができます。"

- PENTA Building Group 社 仮想設計および建設担当部長 Clifton Cole 氏

多目的

ゼネコンは、小売り、オフィス、住居空間を提供する際に建設プロセスをデジタル化して効率を大幅に向上させ、連携を図り、コミュニケーションを向上させています。

BL Harbert 社は、Autodesk Construction Cloud を使用して設計から引き渡しまでをつなぎ、情報管理を合理化してワークフローを最適化することで、より質の高いプロジェクトをクライアントに提供しています。

ホテル

ホテル デベロッパーとゼネコンは、建設技術を活用して、短縮されたタイムラインでコスト効率のよい高品質な建設を行っています。

オートデスクの製品を利用して、Skystone 社は建物の建設方法を変革し、ニューヨークの新しい AC Marriot ホテル World’s Tallest Modular Hotel を建築しました。

スポーツとエンターテインメントの施設

BIM プロセスを活用して設計と施工の両フェーズをつなぎ、コストと時間の確実性を確保することで、未来のスポーツ エンターテインメントを設計し、構築します。

世界をリードする建設会社から信頼されている Autodesk Construction Cloud

Webcor Builders 社
AECOM Engineering 社
McCarthy Construction Management 社
DRP Construction 社
Rosendin Electric Contractor 社
Gilbane General Contractor 社
Cupertino Electric 社
McKinstry 社

商業施設建設の主要な機能

建設の適格性審査
適格性の審査

特定のプロジェクト要件に最適な建設業者とベンダーを特定できます。

詳細を見る
建設ドキュメント管理
ドキュメント管理

すべてのプロジェクト チームがどのデバイスからでも必要な情報にアクセスできます。

詳細を見る
ico_field-collaboration
現場とのコラボレーション

すべてのプロジェクト情報にアクセスできれば、現在の平面図セットにかかわるプロジェクト チーム全体を 1 つにまとめることができます。

詳細を見る
建設プロジェクト管理のアイコン
プロジェクト管理

情報提供依頼、提出物、および変更指示のプロセスを 1 つのプラットフォームで簡素化できます。

詳細を見る

上位 100 の ENR 建設会社の 75% 以上が Autodesk Construction Cloud を選ぶ理由を学ぶ

プロジェクト チーム間のデジタル コラボレーションを強化した大林シンガポール社

Autodesk Construction Cloud を信頼できる一元的な情報ソースとすることで、大林シンガポール社は複雑な商業プロジェクトを納期と予算内で実現するために、より迅速な意思決定を行うことができるようになりました。

事例を読む & ビデオを見る

プロジェクト デリバリーを抜本的に変革する変更管理を導入した Messer 社

Messer 社は、Autodesk Build により標準化することで、従業員のトレーニング、プロセスの強化、ビジネスの拡大に向けた効率化の推進に総合的なアプローチを採用することができるようになりました。

事例を読む

施工準備プロセスを改善した Ryan Companies 社

米国全土に支社を持つ Ryan Companies 社は BuildingConnected を導入してプロセスを合理化し、「1 つのチーム」として入札に対応できるようになりました。

事例を読む & ビデオを見る

施工準備以降の段階で建設データの導入を促進する Joeris 社

施工準備時のデータのモデル化ツールとして Assemble を使用して、Joeris 社はコラボレーションを向上させ、施工準備のタイムラインを短縮しました。

事例を読む

Trust Matters: The High Cost of Low Trust

組織内およびプロジェクト チーム間における信頼の影響度を調査したオートデスクと FMI の 2020 年度業界レポートをダウンロードできます。

レポートをダウンロード

Digital Transformation: The Future of Connected Construction

ヨーロッパ諸国、米国およびアジア太平洋地域の 800 を超える建設の専門家を対象としたオートデスクに関する IDC の調査。

レポートをダウンロード

担当者へのご相談は、こちらのフォームからお申し込みください。