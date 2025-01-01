使いやすくてパワフルな、業界最高クラスの 性能を備えたソフトウェア。
世界をリードするデザイナー、建設業者、およびオーナーは Autodesk Construction Cloud の次世代技術、堅牢な建設業者ネットワーク、および優れた分析情報を利用してビジネスを成功させています。
施工準備プロセスを合理化し、より多くの入札を作成して、入札精度を向上させます。
予測分析を利用して安全に関する指摘事項を初期の段階で特定し、現場の安全性を改善できます。
設計チーム、建設チーム、および運用チームを共通のデータ プラットフォームで結び付けます。
より迅速かつ持続的な技術を導入して現場とオフィスを連携させます。
常に最新の平面図とドキュメントを使って手戻り作業やミスを回避します。
初めから正しく建築することができます。自動干渉検出で現場での干渉を回避します。
特定のプロジェクト要件に最適な建設業者とベンダーを特定できます。
すべてのプロジェクト チームがどのデバイスからでも必要な情報にアクセスできます。
すべてのプロジェクト情報にアクセスできれば、現在の平面図セットにかかわるプロジェクト チーム全体を 1 つにまとめることができます。
情報提供依頼、提出物、および変更指示のプロセスを 1 つのプラットフォームで簡素化できます。
プロジェクト チーム間のデジタル コラボレーションを強化した大林シンガポール社
Autodesk Construction Cloud を信頼できる一元的な情報ソースとすることで、大林シンガポール社は複雑な商業プロジェクトを納期と予算内で実現するために、より迅速な意思決定を行うことができるようになりました。
プロジェクト デリバリーを抜本的に変革する変更管理を導入した Messer 社
Messer 社は、Autodesk Build により標準化することで、従業員のトレーニング、プロセスの強化、ビジネスの拡大に向けた効率化の推進に総合的なアプローチを採用することができるようになりました。
施工準備プロセスを改善した Ryan Companies 社
米国全土に支社を持つ Ryan Companies 社は BuildingConnected を導入してプロセスを合理化し、「1 つのチーム」として入札に対応できるようになりました。
施工準備以降の段階で建設データの導入を促進する Joeris 社
施工準備時のデータのモデル化ツールとして Assemble を使用して、Joeris 社はコラボレーションを向上させ、施工準備のタイムラインを短縮しました。
Trust Matters: The High Cost of Low Trust
組織内およびプロジェクト チーム間における信頼の影響度を調査したオートデスクと FMI の 2020 年度業界レポートをダウンロードできます。
Digital Transformation: The Future of Connected Construction
ヨーロッパ諸国、米国およびアジア太平洋地域の 800 を超える建設の専門家を対象としたオートデスクに関する IDC の調査。