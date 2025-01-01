設定および共有可能なダッシュボードを使って、プロジェクトのパフォーマンス、優先順位の高い日常作業、および高リスクの指摘事項を把握できます。
プロジェクト レベルのダッシュボードを利用して、重要かつ実用的な情報の概要とスナップショットを確認できます。アカウントレベルのダッシュボードで複数のプロジェクトのパフォーマンスを解析し、より多くの情報に基づいて意思決定を行うことができます。
ホーム ダッシュボードではプロジェクトの状況がパーソナライズされた実用的なビューで表示されます。割り当てられた作業、最近のアクティビティ、プロジェクトのマイルストーン、天気予報、チームの状況を確認できます。
Construction IQ の予測機能を使って影響が大きくなる前に指摘事項を解決します。Construction IQ の機械学習により、プロジェクト データをスキャンし、設計、品質、安全性、またはプロジェクト コントロールに影響するリスクの高い領域を特定できます。
スケジュールおよび見積もりソフトウェア、現場のカメラ、またはカード ライブラリからの人工知能ツールなどサードパーティ製アプリケーションのデータを含めて、プロジェクトの全体像を構築できます。
カスタムのダッシュボードを作成してプロジェクト メンバーと共有し、関連するダッシュボードでさまざまな役割、ユーザ、または会社を示します。または、追加のプロジェクト詳細情報を示す独自のプライベート ダッシュボードを作成できます。