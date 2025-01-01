Autodesk Construction Cloud Logo
ダッシュボード

一元化されたプロジェクト解析でリスクを軽減し、作業の優先順位を設定する

設定および共有可能なダッシュボードを使って、プロジェクトのパフォーマンス、優先順位の高い日常作業、および高リスクの指摘事項を把握できます。

プロジェクトおよび会社全体のパフォーマンスを簡単に表示する

プロジェクト レベルのダッシュボードを利用して、重要かつ実用的な情報の概要とスナップショットを確認できます。アカウントレベルのダッシュボードで複数のプロジェクトのパフォーマンスを解析し、より多くの情報に基づいて意思決定を行うことができます。

プロジェクトの状況をリアルタイムで確認する

ホーム ダッシュボードではプロジェクトの状況がパーソナライズされた実用的なビューで表示されます。割り当てられた作業、最近のアクティビティ、プロジェクトのマイルストーン、天気予報、チームの状況を確認できます。

リスクの高い領域を特定する

Construction IQ の予測機能を使って影響が大きくなる前に指摘事項を解決します。Construction IQ の機械学習により、プロジェクト データをスキャンし、設計、品質、安全性、またはプロジェクト コントロールに影響するリスクの高い領域を特定できます。

サードパーティ製アプリケーションのデータを統合する

スケジュールおよび見積もりソフトウェア、現場のカメラ、またはカード ライブラリからの人工知能ツールなどサードパーティ製アプリケーションのデータを含めて、プロジェクトの全体像を構築できます。

チーム全体で可視化を実現する

カスタムのダッシュボードを作成してプロジェクト メンバーと共有し、関連するダッシュボードでさまざまな役割、ユーザ、または会社を示します。または、追加のプロジェクト詳細情報を示す独自のプライベート ダッシュボードを作成できます。

建設業者向けの幅広く、奥深い、業務に関連したツールのセットを提供する包括的な現場管理およびプロジェクト管理ソフトウェアです。

デスクトップとクラウドの両方で統合されたモデル の集約、干渉の解決処理、指摘事項の追跡により、 設計チームと建設チームの連携を実現します。

