プロジェクト レベルのダッシュボードを利用して、重要かつ実用的な情報の概要とスナップショットを確認できます。アカウントレベルのダッシュボードで複数のプロジェクトのパフォーマンスを解析し、より多くの情報に基づいて意思決定を行うことができます。