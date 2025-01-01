Bid Board Pro を使用して、入札案内、プロジェクト、業務内容と担当者、期日など、社内全体の情報を追跡できます。組み込まれている 2D 数量拾いツールを使用して、より正確な入札資料を準備できます。プロジェクト受け渡しの際には、PlanGrid に直接ファイルを送信することで、ファイル管理にかかる時間も削減できます。