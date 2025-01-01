Autodesk Construction Cloud Logo
建設業者のネットワークであらゆる業務の信頼できるパートナーを見つける

入札管理を最初から最後まで合理化しましょう。オートデスクのネットワークで 1,000,000 人を超える建設関連の専門家にアクセスし、入札ワークフローを簡素化して、サブコンのリスクをリアルタイムで管理できます。

プロジェクトに最適な建設業者を特定する

入札プロセスを連携して管理し、BuildingConnected Pro で最適な入札者を選びましょう。ベンダーに関する正確な情報を保持したり、提案内容を確認したり、大規模なコラボレーションに役立ちます。

BuildingConnected Pro でプロジェクトに最適な建設業者を見つけることができます。

サブコンの適格性を審査してプロジェクトのリスクを管理する

TradeTapp を使用して、サブコンの適格性審査や分析の精度を向上させ、自動推奨機能で迅速にリスクを軽減し、入札管理プロセスとリスクの一元管理ワークフローを統合することができます。

入札時にサブコンの適格性審査と分析を行ってリスクをすばやく軽減できます。

サブコン向けの入札とコラボレーションのツールを統合する

Bid Board Pro を使用して、入札案内、プロジェクト、業務内容と担当者、期日など、社内全体の情報を追跡できます。組み込まれている 2D 数量拾いツールを使用して、より正確な入札資料を準備できます。プロジェクト受け渡しの際には、PlanGrid に直接ファイルを送信することで、ファイル管理にかかる時間も削減できます。

サブコン向けのオンライン入札ボードで、入札案内、ジョブ ウォーク、期日などを把握できます。

BuildingConnected を使って次回のプロジェクト計画を改善する方法を確認してください。

BuildingConnected の入札管理機能についてはこちらをご覧ください。

サブコンの適格性を確認ソフトウェア アイコン。
サブコンの適格性を確認

TradeTapp に統合されているリスク解析で仕事に最も適格なサブコンを選択できます。

カスタムの建設入札フォーム アイコン。
カスタムの入札フォーム

カスタムの入札フォームを作成して ITB で利用したり、設定するサブコンの範囲に固有の詳細を追加できます。

入札の標準化アイコン。
入札を標準化する

入札を同一条件で並べて比較し、プロジェクトに最適なサブコンを選択します。

入札解析アイコン。
入札解析

詳細なパフォーマンス指標と過去のコスト追跡を使って会社全体の比類のない分析情報を取得できます。

Quotation mark

"このプラットフォームは、請負業者へのアクセスに革命をもたらしました。スタートアップ企業として、他の方法では発見できなかったかもしれないパートナーシップへの扉を開いてくれました"

- James Duncan 氏、RITESTART 社、最高経営責任者

BuildingConnected でビジネスを確立する

100%

BC Pro の導入により落札率が 100% 増加

Traylor Bros. 社

25%

Bid Board Pro で落札率が向上

Bowman Flooring Contractor 社

85%

TradeTapp で下請け業者のリスクを管理し、85% のリピート ビジネスを実現

JMAV 社

15%

Bid Board Pro の導入により入札提出件数が 15% 増加

Sorella Group 社

