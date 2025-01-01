Autodesk Construction Cloud Logo
製品
ソリューション
リソース

オンライン入札ボードでより多くの案件を獲得する

1 つの場所から、新しい仕事の機会をすばやく確認し、入札プロセスのあらゆる段階で入札を追跡できます。

すべての入札の状況を把握する

オフィスまたは事業部全体のすべての入札案内を 1 つの場所から確認できます。プロジェクト ファイル、ジョブ ウォーク、期日などを追跡できます。実行する必要のある作業、その作業の責任者、期日を把握します。

サブコン向けのオンライン入札ボードで、入札案内、ジョブ ウォーク、期日などを把握できます。

自動入札追跡で時間を節約する

任意のソースから入札を転送し、入札ボードを自動的に設定して、手動による入札の統合を回避します。

さまざまなゼネコンの同様の業務をグループ化して、追跡を容易にします。業務を適切なチーム メンバーに割り当て、作業が重複しないようにします。

自動入札追跡で入札を適切なチーム メンバーに割り当て、同様の入札をグループ化して時間を節約できます。

入札をスマートに行って、希望の案件を獲得する

希望の案件を獲得するために必要な答えを得ることができます。勝率を確認したり、チームのパフォーマンスを追跡したり、情報に基づいた業務上の判断を行えるように業務を遂行しているか確認できます。

入札履歴、解析、レポートを確認して入札をスマートにし、より多くの案件を獲得します。

入札をスマートに行って、さらに多くの案件を獲得しましょう。

建設プロセスのすべてのフェーズにおける建設業者の連携の詳細を学ぶ

入札管理ソフトウェアを使用した入札勧誘のアイコン。
入札勧誘

進行中の入札から同じプロジェクトの入札勧誘に簡単に切り替えて、入札をすばやく処理できます。

詳細を見る
ico-calendar-sync
入札カレンダー

すべてのデバイスと同期する 1 つの共有チーム カレンダーを使って全員に最新情報を伝えることができます。

詳細を見る
ico_insight-driven
入札解析

会社の入札履歴の分析情報を取得し、ビジネス パフォーマンスを追跡できます。

詳細を見る
ico_model-conditioning
2D 数量拾い

オンライン入札ボードから正確な入札を作成するために、2D ビューを即座に定量化できます。

詳細を見る
Quotation mark

"Bid Board Pro でボタンを押すだけで、多数のプロジェクトを簡単に追跡、調整、管理できます。パイプラインの可視性が向上したおかげで、入札回数が増え、入札がスマートになり、品質が向上しました。"

- Sorella Group 社 セールス見積もり担当者 Chris Anderson 氏

A Specialty Contractor’s Guide to Bidding Technology

適切な入札技術は、長期にわたる成功を約束する投資です。

ブログを読む

How Bradley Concrete Improves Their Preconstruction Process

BuildingConnected を使って入札を管理し、施工準備プロセスを進めている、トップクラスの特殊建設業者の事例をご覧ください。

詳細を見る

10 Tips to Win More Bids

サブコンは、本当に必要としている、ビジネスに最も利益をもたらす仕事の獲得に集中すべきです。

eBook をダウンロード