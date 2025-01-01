オフィスまたは事業部全体のすべての入札案内を 1 つの場所から確認できます。プロジェクト ファイル、ジョブ ウォーク、期日などを追跡できます。実行する必要のある作業、その作業の責任者、期日を把握します。
任意のソースから入札を転送し、入札ボードを自動的に設定して、手動による入札の統合を回避します。
さまざまなゼネコンの同様の業務をグループ化して、追跡を容易にします。業務を適切なチーム メンバーに割り当て、作業が重複しないようにします。
希望の案件を獲得するために必要な答えを得ることができます。勝率を確認したり、チームのパフォーマンスを追跡したり、情報に基づいた業務上の判断を行えるように業務を遂行しているか確認できます。
A Specialty Contractor’s Guide to Bidding Technology
適切な入札技術は、長期にわたる成功を約束する投資です。
How Bradley Concrete Improves Their Preconstruction Process
BuildingConnected を使って入札を管理し、施工準備プロセスを進めている、トップクラスの特殊建設業者の事例をご覧ください。
10 Tips to Win More Bids
サブコンは、本当に必要としている、ビジネスに最も利益をもたらす仕事の獲得に集中すべきです。