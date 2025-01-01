面倒な API やカスタム コードを使用することなく、プロジェクト データをすばやく抽出して、他の堅牢なビジネス インテリジェンス ツールでカスタマイズして使用することができます。
データ コネクタで、面倒な API やカスタム コードを使用しなくてもすべてのプロジェクト全体のデータを抽出できるツールを使ってチームの時間を節約できます。また、データの見せ方も改善されるため、チームは情報に基づいて業務上の意思決定を行うことができます。
Power BI などのビジネス インテリジェンス ツールで簡単に使えるテンプレートを利用して、データのグラフ化をすばやく開始できます。
データの書き出しを簡単にスケジュールし、Power BI コネクタを使用してデータを同期するか、パブリック データ コネクタ API を使用してデータを直接他のビジネス インテリジェンス ツールに同期できます。
建設業者向けの幅広く、奥深い、業務に関連したツールのセットを提供する包括的な現場管理およびプロジェクト管理ソフトウェアです。
単一のオンライン ソリューションで、より正確な 2D 数量拾いを行い、3D モデルから自動で数量を生成できます。
デスクトップとクラウドの両方で統合されたモデル
の集約、干渉の解決処理、指摘事項の追跡により、
設計チームと建設チームの連携を実現します。