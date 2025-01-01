Autodesk Construction Cloud Logo
データ コネクタ

データ コネクタで 1 回クリックしてプロジェクト データを抽出する

面倒な API やカスタム コードを使用することなく、プロジェクト データをすばやく抽出して、他の堅牢なビジネス インテリジェンス ツールでカスタマイズして使用することができます。

プロジェクト間のデータ解析を改善する

データ コネクタで、面倒な API やカスタム コードを使用しなくてもすべてのプロジェクト全体のデータを抽出できるツールを使ってチームの時間を節約できます。また、データの見せ方も改善されるため、チームは情報に基づいて業務上の意思決定を行うことができます。

堅牢なビジネス インテリジェンス ツールの機能を活用する

Power BI などのビジネス インテリジェンス ツールで簡単に使えるテンプレートを利用して、データのグラフ化をすばやく開始できます。

データをビジネス インテリジェンス ツールと直接同期する

データの書き出しを簡単にスケジュールし、Power BI コネクタを使用してデータを同期するか、パブリック データ コネクタ API を使用してデータを直接他のビジネス インテリジェンス ツールに同期できます。

