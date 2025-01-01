よりよい未来を築くために。
現在の建設の専門家は、新しい環境を作り出して、現在のコミュニティと将来の世代に向けた持続可能な世界を推進するための最先端ソリューションを必要としています。Autodesk Construction Cloud の強力な予測分析機能とシームレスなワークフローを使って、革新者は安全で包括的かつ多様なよりよい未来を形成できます。
測定できないものは管理できません。選択した資材の炭素の影響をリアルタイムで確認しましょう。
エンドツーエンドのリーン コンストラクション技術で、フローの改善、無駄の削減、および継続的な改善の促進を実現できます。
プレハブ工法をプロジェクトにシームレスに統合できます。
プロジェクト ライフスタイルを通して重要な意思決定を行うために必要な分析情報を取得できます。
初めから正しく建築することができます。常に適切な平面図とドキュメントを使って手戻り作業を回避し、無駄をなくします。
再利用を念頭に置いて建設します。材料パスポートを使ってプロジェクトで利用するすべての資材を追跡できます。
選択した資材のエンボディド カーボンを可視化できます。
設計をモジュール化し、プレハブ工法の建物要素をシームレスに統合できます。
予測可能性と安全性を改善し、リスクを最小化できます。
プロセスの効率と干渉を改善し、手戻り作業と無駄を削減できます。
製造プロセスを標準化して無駄を削減
Modular Power Solutions 社は、管理環境で建設を行うことと製造アプローチを建設に取り入れることにより、設計と建設の 80% で作業プロセスを反復可能にしています。
Tackling Hospital Shortage with Modular Construction
製造技術により、建設を合理化し、差し迫った医療施設キャパシティのニーズに対処できます。
信頼できるサプライ チェーンの構築を左右するマス ティンバー建築
マス ティンバー（強度を大幅に高める集成材）は、プレハブ工法建築およびモジュール式建設に適しています。
南極での持続可能な建築
英国南極観測局と BAM 社、Sweco 社、Ramboll 社のコラボレーション設計により、建物の耐用年数にわたって南極で 700 トンの炭素削減に成功した方法をご確認ください。
Prefab Construction’s Benefits Grow With Design for Manufacture and Assembly
製造・組立容易性設計（DfMA）を導入すると、建設プロジェクトの一部を現場以外で施工して、プロジェクトの期間、コスト、資材の使用量、汚染、および作業員の怪我を削減することができます。
Factory_OS Takes On the Housing Crisis With Off-Site Construction Technology
Factory_OS 社は、管理された工場環境の組み立てラインでモジュール式ユニットを製造して現場に送り、集合住宅を建築することで生産性と効率を向上させています。