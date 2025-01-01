Autodesk Construction Cloud Logo
持続可能な建設

よりよい未来を築くために。

Autodesk Construction Cloud で効率を向上させ、無駄を最小限に抑え、二酸化炭素排出量を削減する

現在の建設の専門家は、新しい環境を作り出して、現在のコミュニティと将来の世代に向けた持続可能な世界を推進するための最先端ソリューションを必要としています。Autodesk Construction Cloud の強力な予測分析機能とシームレスなワークフローを使って、革新者は安全で包括的かつ多様なよりよい未来を形成できます。

炭素の管理

測定できないものは管理できません。選択した資材の炭素の影響をリアルタイムで確認しましょう。

リーン コンストラクション

エンドツーエンドのリーン コンストラクション技術で、フローの改善、無駄の削減、および継続的な改善の促進を実現できます。

工業化された建設

プレハブ工法をプロジェクトにシームレスに統合できます。

予測分析

プロジェクト ライフスタイルを通して重要な意思決定を行うために必要な分析情報を取得できます。

BIM コーディネーション

初めから正しく建築することができます。常に適切な平面図とドキュメントを使って手戻り作業を回避し、無駄をなくします。

循環性

再利用を念頭に置いて建設します。材料パスポートを使ってプロジェクトで利用するすべての資材を追跡できます。

"「初回から適切に」という原則そのものが当社が目指す目標の基盤であり、財務面での成功の鍵となっています。3D モデリングに Autodesk Construction Cloud を使用して時間、エネルギー、コストを削減しています。"

- BAM Ireland 社 デジタル建設マネージャ Michael O’Brien 氏

プロジェクトのエンボディド カーボンを削減する

建設の専門家は BIM 360 および Embodied Carbon in Construction Calculator（EC3）を使用して、コストを大幅に増やすことなく、プロジェクトの排出量を最大 30% 削減できます。Skanska 社は、BIM 360 と EC3 を使用して新しい Microsoft のキャンパスでスマートな資材の選択を行っていることを報告しています。

リーン コンストラクションのトレンドと分析情報

リーン コンストラクションのエキスパートでも、初心者でも、Autodesk Construction Cloud のリーン コンストラクションに関する eBook で、必要な分析情報、業界のトレンド、およびベスト プラクティスを参照できます。

業界の同業者の現在の取り組み、リーン コンストラクションの投資を行っている分野、および競争力をつけている理由を確認できます。

建設業界の未来

建設業界の未来には大きな変化が待っています。資材コストの増加、人材不足、技術の進歩は業界に変革をもたらしています。

このレポートでは、オートデスクと RICS による建設業界の未来に関する調査の結果と、業界に広がると思われるトレンド、分析情報、および変化を明らかにしています。

世界中の建設の専門家が信頼を寄せる持続可能性ソリューション

Autodesk Construction Cloud が推進する持続可能な建設

エンボディド カーボンを削減

選択した資材のエンボディド カーボンを可視化できます。

詳細を見る
プレハブ工法を最大化

設計をモジュール化し、プレハブ工法の建物要素をシームレスに統合できます。

詳細を見る
現場の安全を向上

予測可能性と安全性を改善し、リスクを最小化できます。

詳細を見る
無駄を削減

プロセスの効率と干渉を改善し、手戻り作業と無駄を削減できます。

詳細を見る

持続可能な建設によって、よりよい未来を作り出していく方法を学習する

製造プロセスを標準化して無駄を削減

Modular Power Solutions 社は、管理環境で建設を行うことと製造アプローチを建設に取り入れることにより、設計と建設の 80% で作業プロセスを反復可能にしています。

事例を読む

Tackling Hospital Shortage with Modular Construction

製造技術により、建設を合理化し、差し迫った医療施設キャパシティのニーズに対処できます。

詳細を見る

信頼できるサプライ チェーンの構築を左右するマス ティンバー建築

マス ティンバー（強度を大幅に高める集成材）は、プレハブ工法建築およびモジュール式建設に適しています。

事例を読む

南極での持続可能な建築

英国南極観測局と BAM 社、Sweco 社、Ramboll 社のコラボレーション設計により、建物の耐用年数にわたって南極で 700 トンの炭素削減に成功した方法をご確認ください。

事例を読む

Prefab Construction’s Benefits Grow With Design for Manufacture and Assembly

製造・組立容易性設計（DfMA）を導入すると、建設プロジェクトの一部を現場以外で施工して、プロジェクトの期間、コスト、資材の使用量、汚染、および作業員の怪我を削減することができます。

事例を読む

Factory_OS Takes On the Housing Crisis With Off-Site Construction Technology

Factory_OS 社は、管理された工場環境の組み立てラインでモジュール式ユニットを製造して現場に送り、集合住宅を建築することで生産性と効率を向上させています。

ビデオを見る

