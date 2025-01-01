Dat Xanh E&C 社がプロセスの合理化およびプロジェクトの可視性の向上により、どのようにチーム間コラボレーションを改善したのか

お客様事例 作成者: カーラ・クリストフィ 2022 年 3 月 28 日 購読にかかる時間: 6 分 Dat Xanh E&C 社は、20 年近くにわたってベトナム全土で設立および開発に携わってきた名門不動産ブランド、Dat Xanh グループの一員です。ベトナム国内有数の企業で、住宅や都市に関するさまざまなプロジェクトを展開し、不動産プロジェクトの開発から施工、建材の供給まで総合的なソリューションを提供しています。Dat Xanh E&C 社は、品質、エンジニアリング、設計における最高の水準を満たすことに誇りを持っています。 Dat Xanh E&C 社は、建築プロジェクトの開発プロセスにおいて、特にプロジェクトに参加するパートナーが異なる場合、チーム間の調整とコラボレーションが困難であることを発見しました。これには、設計コンサルタント、検証コンサルタント、コンサルタント スーパーバイザー、施工会社など、多岐にわたる人々が含まれていました。関係者間のやり取りを効率化し、仕事の質を向上させるためのシステムの構築が急務だったのです。このギャップを埋めるために、Dat Xanh E&C 社ではオートデスクのソリューションにより、スマート エコシステムを構築してきました。長年にわたり AutoCAD ソフトウェアを使用していた同社のチームは、その後、Autodesk Revit、Autodesk BIM 360、Autodesk Build を自社のソリューション群に追加してきました。 Dat Xanh E&C 社は、OneCAD VN のチームから受けたコンサルティングと技術サポートにより、プロジェクトのさまざまな関係者がより生産的に協働できるシームレスな共創空間を構築しました。 「これまで、弊社ではドキュメントの承認や、プロジェクトに関わる多くのクライアントおよび下請業者の入力管理に、多くの時間とリソースを浪費していました。」– Dat Xanh E&C 社、CEO、Le Hao 氏 Autodesk Build と BIM 360 を使って完全なプロジェクト管理を行うことで、チームのプロセスは一変しました。プロジェクトの設計図や施工図、機械や設備の仕様書は、新しいシステム内で、共有および承認されるドキュメントのほんの一部です。 つまり、これまで何日間もの時間を要してきたプロセスが、加速化され、場合によっては不要になったのです。今では、承認を Autodesk Construction Cloud により直接行うことができるため、これまでハード コピーや電子メールでの承認を行う上で発生していたデータの損失や遅延を回避することができるようになりました。 現場の進行状況、費用、安全性、技術コンプライアンスに関するレポートも、合理化されたレポート機能により、新たに改善されたシステムの一部となりました。これらの多くは、再作成および複製の必要性や置き忘れのリスクもなく、同社のプラットフォーム内で自動的に生成および保護することができるようになったのです。

プロジェクト データの完全な可視化

Autodesk Build のフォームを使用することで、Dat Xanh 社のユーザはプロジェクトのフォームを安全に入力、レビュー、管理することができます。これにより、チームは 1 つの安全な参照ポイントを使用し、データの収集、写真、フォローアップ ドキュメントを調整できます。

これまで、データは本社の社内サーバに保存するか、別の場所やプロジェクト現場に分散して保存されていました。そのため、チームにとって一連の課題がありました。特に図面やプロジェクト モデルなどの大きなファイルでは、データにアクセスするのが難しく、無駄な時間がかかっていました。また、関係者がプロジェクトや会社から離れると、その過程でデータが失われるという課題にも直面していました。しかし、現在では、プロジェクト プロセスの各段階におけるあらゆるデータをより良く管理するために一元化されたエコシステムの恩恵を Dat Xanh E&C 社のチームは受けています。

「Autodesk Build により、統一されたデータ ストアが構築され、どこからでもアクセスすることが可能になりました。これにより、今まで直面していた複雑さが大幅に削減されました。」

– Dat Xanh E&C 社、CEO、Le Hao 氏

承認変更による日数の短縮

これまで、ドキュメントや図面の承認にかかる時間がネックとなっていました。ハード コピーや電子メールによる承認が一般的であったこともあり、承認に数日から数週間待たされることも少なくはなく、プロジェクトの納期にも大きな影響を及ぼしていました。Autodesk Build の Docs 機能により、同社は現在、既存のドキュメント承認プロセスをシステムに標準化し、結果的に承認プロセスにおける承認時間をそれぞれのステップで、ドキュメントごとに、最大 2 から 3 時間短縮できています。これは合計すると、実に大きな時間の節約となり、プロジェクトへの顕著なインパクトとなって現れています。

プロジェクトの透明性の向上

Dat Xanh 社のチームは、定義済みのレビュー ワークフロー テンプレートを使用することにより、プロセスを自動化できます。IFC に変換することなく、Autodesk Build で Revit モデルと 2D PDF を直接シームレスにレビューすることができるのです。マークアップでピン留めすることで設計上の問題を特定し、レビュー作業を効率化することができます。

従来のプロセスでは、ドキュメントの受け渡しがかなりマニュアル化されていたため、これがプロジェクトごとの情報管理の効率や進行状況に悪影響を与え、ミスにつながっていました。これらの管理や当事者間によるデータの交換をデジタル化することで、プロジェクトの透明性は大きく向上しました。現在では、すべてのプロジェクト参加者が、安全、品質、進行状況において最高水準のものを提供するという目標に向けて協力できるようになりました。

移動中でも、より効率的に

また、現場用にモバイル アプリケーションの Autodesk PlanGrid Build を導入することで、品質、安全および衛生面でのチェックも新たに効率化することができました。この新しいモバイル エッジ テクノロジーは、異なる場所や空間にあるプロジェクトのデータを事前にチェックし、同期させることに役立っています。

Dat Xanh E&C 社による 大規模プロジェクト、5 兆ドンを投じた Gem Sky World をはじめとする、エンターテインメント施設、公園、商業施設、学校、スポーツ エリアなどの多機能施設の開発などで主にその恩恵を受けています。

また、プロジェクトの関係者との協働についても、誰もがより良い働き方を見出すことができるようになりました。Autodesk Build の中でも、支払いおよび資材の承認プロセスが行える機能は、特にプロジェクトのパートナーに好評です。

「専用ソフトウェアとデータの同期化により、ワークフローとドキュメント管理全体をデジタル化しています。現在では 90% までデジタル化されています。」

– Dat Xanh E&C 社、CEO、Le Hao 氏

大きな労働力を必要とする手作業によるプロセスを取り除き、ワークフローを簡素化することで、輸送や記録管理に関わる人員を削減し、より価値の高い業務に投入できるようになりました。その効果を目の当たりにしたチームは、今、さらなるテクノロジーの活用を求めています。

インパクトの概要

デザインの競合を最大 30% 削減

事務処理のコストを 55% 削減

各ドキュメントの承認にかかる時間を 2 から 3 時間短縮

管理コストを 20% 削減

プロジェクト総予算を最大 2% 削減

プロジェクト関係者間による、より効率的で有益なパートナーシップ

「テクノロジーの活用により、プロジェクト管理は従来の方法よりも効率的で迅速なものになりました。今現在も、ワークフローやプロジェクト データのデジタル化がもたらす将来的な価値に注目しています。」– Dat Xanh E&C 社、CEO、Le Hao 氏

Autodesk Build で共通のデータ環境を共有することにより、Dat Xanh 社では、オフィス チームが現場の同僚とより良いコラボレーションを実現することが可能になりました。

Dat Xanh E&C 社のチームは、将来に向けてデジタル化を推し進めることにより、それぞれのプロセスをさらに強化および改善しようとしています。デジタル化されたワークフローを活用し、プロジェクト データの価値を引き出すさらなる方法を模索しています。現在導入されているソリューションにより、施工管理のエコシステムを構築し、共に成長することができるのです。

Autodesk Construction Cloud がもたらすソリューションの具体的機能とメリット、そしてどのようにお客様のビジネスに役に立つかについては、ここをクリックしてご覧ください。