Boustead 社が Autodesk Build を使用して、どのようにレポート作成時間を数日から数分に短縮したか

ゼネコン 作成者: カーラ・クリストフィ 2022 年 1 月 27 日 購読にかかる時間: 6 分 Boustead Projects Limited 社は、20 年以上にわたり、シンガポール、中国、マレーシア、ベトナムで国際的に事業を展開し、革新的な不動産ソリューションの業界トップのプロバイダーとして活躍しています。業界の設計-施工および開発プロジェクトを中核事業とし、同地域において 300 万平方メートル以上の不動産を担当しています。 提供する主なサービスに、ターンキー エンジニアリング、本格的なインテグレーテッド デジタル デリバリー（IDD）、設計と施工を含む建設およびプロジェクト マネジメント、さらに不動産開発、リース、アセット管理などがあります。現在までに、Boustead 社は 28 億ドル相当を超えるプロジェクトを完了へと導いてきました。 Autodesk Construction CloudTM の導入により、Boustead 社のプロジェクトは設計から施工を連携させることで、社内プロセスにおけるステップを迅速化し、さらには排除してきました。これにより、プロジェクト チームによる運用および管理レポートにかかる作業が大幅に削減されるとともに、関係者全員のプロジェクト管理も効率化されました。

建設のライフサイクル全体をデジタル化する

Boustead 社は、デジタル トランスフォーメーションへの継続的な取り組みの一環として、設計と施工をさらに連携させ、新たな効率化を推進し、プロセスを合理化するために、オートデスクへと目を向け、その技術の活用を決めました。

「デジタル トランスフォーメーションは、私たちにとって、単にデジタル ツールやアプリケーションを業務プロセスに追加することではなく、この業界で過去 10 年から 20 年余りの間に行われてきたことを変革することなのです。」

— Boustead Projects E&C Pte Ltd. 社、デジタル BIM、シニア デジタル デリバリー マネージャ、Muhammad Khalil Bin Shaiful Bahari 氏

Boustead 社は、数多くの幅広いサービスを提供する同規模の施工会社と同様、チーム、プロジェクト関係者、拠点間で複数の異なるソフトウェア ソリューションとプロセスを使用してきました。これらのサイロ化したシステムは、プロセスの効率が悪く、情報伝達ミスによる遅延や混乱が発生する原因となっていました。

「私たちは、チームのために、合理化された環境と、信頼できる一元的な情報ソースを作りたかったのです。また、機械学習や高度な解析などの最新技術の活用も求めていました。そんな中、私たちの業界における大手企業であるオートデスクに、適切なソリューションを当然のように求めていました。」と Khalil 氏は語ります。

Autodesk Revit と Navisworks の長年のユーザである Boustead 社は、既存の製品ポートフォリオに Autodesk Construction Cloud 統合プラットフォーム内の Assemble、Autodesk BIM Collaborate、および Autodesk Build を追加しました。これらの製品を追加したことにより、電子メールやファイル転送によるやり取りから、より一元的なエコシステムへの移行が可能になり、プロジェクト プロセスの各ステップをよりよく管理できるようになりました。

Autodesk Build を施工ソリューション スタックに追加することで、Boustead 社は、建設のライフサイクル全体で信頼できる唯一の情報ソースによる効果的な IDD フレームワーク プロセスを実装し、複数の関係者による Revit BIM モデル、図面、情報提供依頼、ドキュメント提出を効果的に共有できるようになりました。その結果、かつては何日もかかっていたプロセスが、今では迅速化され、さらには排除されるまでになりました。今では、承認プロセスが Autodesk Build で直接できるようになり、これまで電子メールによる承認で発生していたデータの損失や遅延の可能性を回避できるようになりました。

また、現場の進行状況、コスト、安全性、技術的なコンプライアンス報告などのレポート機能が向上しました。これらのアクティビティの多くは、プラットフォーム内で自動的に生成および保護されるため、再作成や、複製および置き忘れするリスクを負う必要がありません。以前は 5 つのステップで行っていた現場訪問のレポート作成プロセスが、オートデスクのモバイル ソリューションの活用により、わずか 3 つのステップに短縮されました。現場に到着後、プロジェクト管理者は画像やデータを取得し、あらかじめ用意されたテンプレートに簡単にアップロードすることで、プロジェクト関係者と即座に共有することができます。

影響力の概要

施工における詳細の最終決定まで、現在では受注から 3 ヵ月以内での完了

BIM により管理されたプラットフォームにおいて、物流管理の時間を 30% 短縮

QC プロセスを 40% 改善 (2.5 時間から 1.5 時間へ短縮)

欠陥の発見と是正の迅速化

検査の承認時間の短縮

BIM の設計変更と製造における不履行の削減

建設のライフサイクルを通じたデータの可視性の向上

Autodesk Build の導入は、プロジェクト チームに新たな透明化のレベルにおける向上をもたらしました。クライアント、請負業者、および下請業者は、プロジェクト データとレポートのオープン ビューとそれに対するシームレスなアクセスを得ました。

透明性が向上し、データおよびレポートへのアクセスが容易になったことで、クライアントやパートナーはプロセス全体を通じて高い満足感を感じながら、より協力的に仕事ができるようになったと Khalil 氏は言います。「シンガポールのウッドランズ工業団地に建つ 4 階建てのオフィス ビル、Takeda プロジェクトを例にとってみましょう。クライアントが Autodesk Build の使用を要求しているわけではありませんが、私たちによる積極的な使用により、一部の分野で生産性が向上し、あらゆる面でコラボレーションが改善されました。」と同氏は付け加えます。

Boustead プロジェクトでは、コーディネーション モデルを使用することで、複数のモデル間の干渉部位を簡単に視覚化し、検出することができるようになりました。干渉部位を早期に発見することで、現場での建設が始まる前段階にかかる時間やコストを削減することができます

不確実な時代にあっても確実性を享受

COVID-19 が大流行し、建設業界全体に混乱と課題をもたらす中、Boustead 社はすでにデータとプロセスの多くをクラウドに移行していたため、リモートで安全に作業を継続することができました。現場での検査を仮想検査に切り替え、Autodesk Build を使用して出力およびデータを即座に共有することにより、正確で信頼性の高いレポートを維持できるようになりました。

Boustead 社では、Autodesk PlanGrid Build モバイル アプリケーションを活用し、承認された BIM 図面や関連ドキュメントにいつでも、どこでも確実にアクセスできます。これにより、現場において、誤った紙媒体の図面を参照することで起こる、ミスや遅延のリスクを排除することができます。また、現場チームは以前の議事録に瞬時にアクセスし、その会議で合意された内容を相互に参照することができます。これにより、チームは検査中においても常に最新の承認済み公開図面を参照していることが確実になり、無駄な作業を回避することができます。

「Autodesk Build がなければ、プロジェクト管理者は管理業務やレポート作成に時間を取られていたことでしょう。今では、目標を達成するうえで必要不可欠な業務に集中することができるようになりました。また、仕事に対する満足度は高まり、より効果的で価値のある時間の使い方ができるようになりました。」と Khalil 氏は言います。

より良いデータの先にある、より良い意思決定

Boustead 社が有益だと感じた Autodesk Build のもう 1 つの機能は、データの視覚化とデータ解析能力の向上です。プロジェクト データに基づき、技術的なコンプライアンス違反に関する問題を予測して回避することができます。また、下請業者の対応時間を計測することで、パートナーシップがどの程度効果的に機能しているかを確認し、プロジェクトのタイムラインをより正確に予測することができます。

Boustead 社は現在、オートデスクの利用をより多くのプロジェクトに拡大し、学習できるデータセットの規模を拡大して、よりスマートな予測モデルを作成し、将来のプロジェクト計画により良い情報を提供できるようにしようとしています。

「データは非常にわかりやすく可視化されるため、私たちの意思決定や将来の計画をサポートするうえでの信頼できる根拠となります。私たちは、Autodesk Build の活用を促進し、データと予測分析を継続して活用することにより、さらに大きなデータセットを構築したいと考えています。」と、Khalil 氏は結んでいます。

