オーストラリアを代表する空調設備メーカーが、どのように絶えず変動するオーダーメイドの需要に応えたのか

包括的アプローチが未来への道でした

社内の設計チームは、個々のプロジェクトの要件に合わせた、D&C 環境で作業するためのオーダー メイドの暖房、換気および空調ソリューションを提供しています。つまり、常にモデル化の情報を更新しています。そのため、プロジェクトごとに絶えず変動するオーダーメイドの需要に対応できる業種別ソフトウェアが必要とされています。

それに伴い、チームは 2017 年、オートデスクに依頼し、完全な Revit によるモデル化ワークフローに移行しました。Ellis Air 社は、BIM 主導の戦略を取り入れるために最初から総合的なアプローチをとり、現在では、AEC Collection 2022、BIM Collaborate Pro（BIM360 Design）、Docs、Build、Coordinate and Field、Assemble、Navisworks Manage with BIM 360 を計画、設計、施工、メンテナンス プロセス全体にわたって使用しています。

オートデスクとの戦略的パートナーシップにより、Ellis Air 社はさまざまなプロジェクトや課題に取り組むことができ、特に BIM 成熟度レベル 3 や LOD 500 への道筋をつけることが可能になりました。

Revit の設計パーツを用いて、設計から施工まで一貫して行えるようになり、モデルのライフサイクルを守ることができるようになりました。BIM Collaborate Pro（BIM360 Design）を導入し、孤立したドキュメントやデータの排除および信頼できる一元的な情報ソースを維持することで、チーム間のコラボレーションや空間調整が向上しました。

また、BIM 360 Docs や Assemble Systems の使用により、社内外の部門を超えた連携ワークフローを導入し、サプライヤや他の請負業者とのコラボレーションが可能になりました。このように、初期設計モデルを使用した見積もりやプログラミングと連携したワークフローがあり、Excel と統合された Assemble Systems によって精度と効率が向上しています。

また、データ管理も強化され、Revit 集計表によって設備や、現場からモデルおよび調達のスケジュールを管理し、サプライチェーン全体を中央のデータベースで管理できるようになりました。

オートデスクのおかげで、Ellis Air 社のチームはモバイル デバイスを導入し、現場で必要な情報にアクセスできるようになり、さらに印刷の必要がなくなり、情報リスクと環境フットプリントを削減することができました。

ビデオを見る

連携されたソリューションの利点

Ellis Air 社のナショナル デジタル サービス マネージャである Ian Pearse 氏は、チームのワークフローにとりわけ重要な利点をもたらしたいくつかの機能を挙げています。たとえば、クラウドでのワークシェアリングや CDE コラボレーションは、チームが分散していてもシームレスに作業することが可能になるため、高く評価しています。

「メタデータを含む Revit 集計表はチームに衝撃を与え、もはや図面を作るのではなく、データベースを構築しているということをチームに気付かせることになりました。建設アセットの情報がすべて一箇所に集められたことで、さまざまな書類を揃えておく必要のある時代は終わりました。」Ellis Air 社、 ナショナル デジタル サービス マネージャ、Ian Pearse 氏

また、Assemble Systems Revit Link を介した双方向データについて、「二重処理、メールやスプレッドシートへの対応の手間が大幅に省ける」と評価し、必要に応じて作業エリアに施工準備の整った場所を作り出すことができることも評価しています。

「PIM から AIM まで、ライフサイクルを通して設計モデルを有効にし続けるため、作業エリアに施工準備の整った場所を作り出す方法が必要でした」と Pearse 氏は言います。「ジャスト イン タイム活動として維持することにより、クリティカル パスの直前まで設計変更を許容し、手戻りと無駄を減らすことができるのです。」

また、Pearse 氏は、Autodesk を使用して連携されたワークフローを実装したことにより、プロジェクト全体のリスクを低減できたことに感動しています。

「多くの人はコストや効率のメリットを単独で語りますが、我々が学んだのは、施工におけるメリットに寄与した最大の要素はリスクの軽減であるということです」。

「失敗には時間とお金がかかります。情報の二重処理、タイミングの悪さやデータの不正確さ、さらにワークフローの破綻などは、リスクを大幅に増大させます。ソリューションの選択とその使用が、ビジネスにおけるリスクの低減を中心に構築されている場合、他のすべては有益な副産物となりえます。」

Ellis Air 社のゼネラル マネージャ（Qld）である Ashley Robinson 氏は、オートデスクとの関係を期待以上のものだったと感じています。

「オートデスクはサプライヤというよりも、パートナーとして見ています。これが、ソリューションの進化を可能にするために構築された関係と信頼のレベルにおける重要な違いです」と彼は述べています。

新製品のテストに参加できることは、新製品やアップデートの開始について発言権があるように感じることができました」。

詳細をご確認ください

Autodesk Construction Cloud が下請業者がワークフローと連携することによって、より多くの仕事を獲得するのにどのように役立っているか、このページでご確認ください。